La notizia non è nuova ma è giusto ribadire che WhatsApp non funzionerà più su determinati smartphone Samsung (e non solo) dal prossimo 1 gennaio. Dopo aver specificato i motivi (soprattutto di sicurezza) per i quali il servizio di messaggistica non sarà utilizzabile, è giusto soffermarsi sulla lista esatta dei device del brand che non saranno più supportati tra una manciata di giorni.

In generale va detto che WhatsApp non funzionerà più dopo il 31 dicembre a bordo di quei telefoni che eseguono versioni del sistema operativo antecedenti Android 5.0 (Lollipop). Possiedono questa caratteristica sette smartphone Samsung rilasciati nel 2011, 2012 e infine nel 2013 e quindi anche una decina di anni fa. La lista esatta dei telefoni interessati dal mancato supporto è la seguente: il Samsung Galaxy Ace 2, il Samsung Galaxy Core, il Samsung Galaxy S2, il Samsung Galaxy S3 Mini, il Samsung Galaxy Trend II, il Samsung Galaxy Trend Lite e infine il Samsung Galaxy XCover 2. Tutti gli smartphone fin qui menzionati non sono andati oltre l’aggiornamento Android 4.x.

Per chi utilizza ancora uno dei dispositivi fin qui menzionati per i quali WhatsApp non funzionerà più tra soli pochi giorni, l’unica alternativa resta quella di cambiare il proprio telefono con uno decisamente più recente. La scelta dovrà ricadere almeno su uno con sistema operativo Android 5.0 ma naturalmente sarebbe del tutto sensato optare per qualche dispositivo all’ultimo grido con già in esecuzione Android 12 o ancor meglio Android 13 .

Il mancato supporto WhatsApp non interesserà solo i dispositivi Samsung, questo è chiaro. Sempre dal 1 gennaio, il servizio di messaggistica non sarà più utilizzabile su ben 42 smartphone di brand Apple, Archos, Grand ma anche HTC, Huawei, Lenovo, LG, Memoi e infine Sony e Wiko. Anche in quest’ultimo caso, è consigliabile il passaggio a dispositivi più recenti.

