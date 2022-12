Bisogna fermarsi un attimo e fare il punto della situazione, per quanto riguarda i vari bundle per PS5 disponibili in Italia nell’ultimo periodo, soprattutto in relazione a quelli concepiti da alcuni store fisici di MediaWorld ed Unieuro. Di recente, sul nostro magazine, abbiamo provato a segnalarvi alcune iniziative di GameStop, come avrete notato con il nostro ultimo report, ma occorre tenere gli occhi aperti anche con altri colossi qualora non siate riusciti ad assicurarvi la console durante la settimana che ci ha condotti a Natale. Già, perché le occasioni sono sempre dietro l’angolo.

Focus sui singoli bundle per PS5 in Italia: il più recente prezzo Unieuro e MediaWorld a fine 2022

Quali sono state le proposte più recenti per PS5? Tramite le proposte più fresche degli store possiamo farci un’idea su quello che avverrà a breve termine. Ad esempio, MediaWorld ci ha proposto la versione digital in bundle con God of War Ragnarok, il tanto attesocapitolo della saga di Kratos, con un costo totale per il pubblico pari a 519,99 euro. Di gran lunga, una delle promozioni più convenienti degli ultimi tempi per il pubblico che apprezza il genere, in attesa che sia possibile acquistare la console senza ulteriori vincoli.

L’altro store particolarmente attivo sul versante PS5 negli ultimi tempi è stato Unieuro, visto che lo shop ha proposto un bundle PS5 con God of War Ragnarok, Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Horizon Forbidden West al costo totale di 699 euro per il pubblico italiano. Insomma, un pacchetto più articolato, che ha richiesto un’attenta analisi a coloro che non intendevano raggiungere quel livello di spesa.

Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse dei suddetti store, auspicando che a breve ci possa essere la svolta per quanto concerne la disponibilità di PS5 in Italia.