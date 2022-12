Nelle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni interessanti sugli amperaggi delle batterie dei Samsung Galaxy S23. Un tipster noto come Ahmed Qwaider (già protagonista di altre indiscrezioni) ha dettagliato le specifiche dei 3 modelli in arrivo con il nuovo anno. Siamo nel campo dell’ufficiosità dei dati, questo è chiaro, ma quanto trapelato oramai dovrebbe essere in linea con quanto vedremo davvero fra qualche settimana.

Partendo dal Samsung Galaxy S23 standard, l’amperaggio pensato per il dispositivo entry level dovrebbe essere pari a 3900 mAh e dovrebbe essere assicurata la ricarica a 25W. Questa combinazione non stupisce per nulla, perché in linea con il modello più economico della prossima serie ammiraglia. Proseguendo con l’esemplare Samsung Galaxy S23 Ultra, l’amperaggio dell’unità batteria sarebbe uguale a 4700 mAh per una ricarica a 45W. La velocità di ricarica appunto non poteva che essere almeno quella del predecessore Galaxy S22 Plus e per questo aspetto abbiamo (difatti) una conferma.

Occhi tutti puntati sul Samsung Galaxy S23 Ultra. Per la variante top di gamma in assoluto, l’amperaggio della batteria sarebbe uguale a 5000 mAh e la ricarica a 45W. Impossibile non soffermarsi sul fatto che proprio per la velocità di ricarica non ci sarà alcuna evoluzione rispetto al modello precedente S22 Ultra. La tecnologia denominata Samsung Fast Charge 2.0, di scena sul modello del 2022 dovrebbe essere la stessa presente anche sull’ammiraglia in uscita e non può che deludere il mancato passo in avanti.

Sulla questione del mancato upgrade per la batteria, in particolare per il modello S23 Ultra, si è già espresso il leaker Ice Universe, fino a questo momento abbastanza critico nei confronti della serie in uscita. Oltre al passo in avanti negato sul fronte autonomia, in effetti l’informatore ha pure indicato come non dovrebbe esserci evoluzione neanche per la luminosità dei display rispetto alla generazione precedente e pure la tecnologia dei dissipatori di calore lascerebbe alquanto a desiderare. C’è solo da capire ora se quanto condiviso corrisponderà a verità.

