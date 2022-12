Da circa una settimana si parla con insistenza di Rosario Muniz morto in Italia. Alcuni probabilmente non sanno neanche di chi si parli, mentre altri forse ricordano il personaggio eccentrico che, a modo suo, ha contribuito ad insistituire in Italia la figura dell’influencer negli ultimi dieci anni. Come stanno le cose? La scorsa settimana qualcuno ha temuto fosse passato a miglior vita, complice un video pubblicato da Andrea Diprè con il suo stile inconfondibile. A dirla tutta, il nostro primo articolo a tema evidenziava alcuni passaggi forse sottovalutati da qualcuno.

Nuovi segnali smentiscono la notizia su Rosario Muniz morto a dicembre 2022 in Italia

In particolare, lo stesso Diprè aveva utilizzato espressioni troppo “anomale” per rendere credibile la sua uscita su Rosario Muniz morto. Sarebbe bastato questo fattore per farci convergere verso la solita bufala. Magari una trovata di entrambi per rilanciare una figura finita un tantino nel dimenticatoio negli ultimi anni. Al di là di queste considerazioni, alla luce degli interrogativi posti da diversi utenti sui social in questi giorni, ho deciso di scendere ulteriormente in dettagli, risalendo ad un profilo social dell’uomo abbastanza attivo.

Alcuni recenti video pubblicati dal diretto interessato, per farvela breve, dovrebbero smentire le tesi su Rosario Muniz morto, confermando in questo modo le teorie che abbiamo portato avanti con il nostro contributo che ha anticipato il weekend natalizio. Visto lo spessore di alcuni post, soprattutto su Facebook, continuerò a seguire la vicenda, ma ad oggi sento di avere pochi dubbi sulla bufala che in qualche modo è stata alimentata dal video pubblicato da Andrea Diprè.

Anche voi avete segnali rassicuranti sulla voce riguardante Rosario Muniz morto? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in attesa di ulteriori riscontri su una vicenda che ha tanto del trash, quanto del bizzarro a dicembre 2022.