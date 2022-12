Tempo di bilanci e, giunti a fine 2022, il Samsung Galaxy S22 sembrerebbe non aver raggiunto i risultati di vendita sperati. Lo stesso vale per il dispositivo pieghevole Samsung Galaxy Z Flip 4 la cui domanda da parte dei consumatori sarebbe stata inferiore alle aspettative. In queste ore del 27 dicembre sono in circolazione i dati relativi proprio alle vendite dei device Samsung, grazie ad alcuni media sudcoreani. Quanto trapelato metterebbe in evidenza un’annata non certo positiva per i top di gamma attuali.

In pratica, le ultime ammiraglie non avrebbero raggiunto la quota di vendita attesa di 30 milioni di unità. Nello stesso periodo dell’anno del 2021, per i Galaxy S21 le unità vendute erano state circa 25 milioni e con la nuova serie si puntava a superare di gran lunga questa quota. Così non è stato e ora si va a caccia dei possibili motivi che hanno scatenato l’insuccesso. In quest’ottica, di certo non ha giocato a favore dei Samsung Galaxy S22 l’iniziale controversia GOS (relativa alla funzione Game Optimization Service).Tuttavia, ragionando più ampiamente sulla questione, l’attuale recessione economica globale post pandemia e la crisi energetica sono da ritenersi le principali responsabili della minore propensione all’acquisto dei dispositivi.

Non solo il Samsung Galaxy S22 ha venduto meno del previsto ma anche i Sasmung Galaxy Flip 4. Sempre con il confronto diretto con i al Galaxy Z Flip 3, si è notata una minore domanda dei consumatori proprio in riferimento all’ultimo foldable di quest’anno, sia per il mercato statunitense che per quello globale.

A fronte dei dati deludenti per gli attuali Samsung di fascia alta, quali sono stati i dispositivi del brand più venduti? I device preferiti (per ovvi motivi economici) sono stati quelli non top di gamma. Il telefono più venduto dell’azienda sudcoreana è stato il Galaxy A12 con ben 51,8 milioni di unità spedite, mentre il Galaxy A02 è stato il suo secondo telefono più venduto (18,3 milioni di unità). Restando nell’ambito dei report di fine anno, l’ ASP (ossia il prezzo medio di vendita di un dispositivo) è leggermente aumentato rispetto all’anno scorso, dai 328 dollari del secondo trimestre del 2021 ai 383 dollari del secondo trimestre del 2022. Buon per Samsung certamente, ma siamo anni luce lontani da Apple per cui lo stesso valore di è attestato su 950 dollari per il secondo trimestre del 2022 (ma considerando il fatto che l’azienda di Cupertino vende solo dispositivi costosi e top di gamma).