Viene interrotto spesso dalle lacrime, lo sfogo di Kim Kardashian su Kanye West in un 2022 in cui ha firmato il divorzio dal rapper e imprenditore statunitense.

Kanye West ha spesso fatto parlare di sé negli ultimi mesi, specialmente da quando le sue esternazioni antisemite gli hanno fatto guadagnare il consenso dei suprematisti bianchi. Nel tempo il rapper di Donda è riuscito anche a imbarazzare il cospirazionista Alex Jones quando nel format Infowars è arrivato a utilizzare parole di encomio nei confronti di Adolf Hitler.

Un insieme di cose che nel mese di ottobre hanno portato Kim Kardashian a rompere il silenzio sull’ex marito pubblicando un messaggio di solidarietà nei confronti del popolo ebraico, con una ferma condanna contro l’hate speech. Nelle ultime ore la modella ed ex moglie di Kanye West ha rilasciato un’intervista per il podcast IRL condotto da Angie Martinez e ha parlato a ruota libera di Ye in termini di co-genitorialità.

Kim Kardashian non ha nascosto l’imbarazzo che prova per tutto ciò di cui Ye si è reso protagonista, per questo dichiara di aver adottato una linea difensiva per far sì che i ragazzi stiano lontani da ciò che i media dicono di lui:

“Ho avuto il miglior papà, e ho avuto i migliori ricordi e la più grande esperienza, e questo è tutto ciò che voglio per i miei figli”.

Per Kim Kardashian la co-genitorialità è “fo**utamente difficile”, per questo dice:

“Se non conoscono le cose che si dicono su di lui o ciò che sta accadendo nel mondo, perché dovrei riportarglielo io? Stanno crescendo a vista d’occhio, non sono ancora pronti per tutto questo”.

Kim, quindi, ha scelto di proteggere la visione che i figli hanno del loro padre limitando loro l’accesso a programmi televisivi e ai social media, anche attraverso gli insegnanti.

