Con il film Aladdin prosegue l’appuntamento in prima serata con la magia Disney. Martedì 27 dicembre su Rai1 va in onda, in prima visione alle 21:25, il live action dell’omonimo classico d’animazione, diretto da Guy Ritchie.

La trama rimanda al cartone animato del 1992 al quale il lavoro s’ispira: Aladdin, giovane ladruncolo che vive nella città di Agrabah, ai margini del deserto, s’innamora della principessa Jasmine che, estroversa e ribelle, sarebbe destinata per legge a sposare un uomo del suo stesso rango. Il perfido Jafar, Gran Visir di corte, progetta intanto di impossessarsi di una lampada magica che racchiude un genio in grado di esaudire tre desideri, e per recuperarla ottiene la collaborazione dello stesso Aladdin, lusingandolo con promesse di ricchezza. Ma il giovane scopre il segreto della lampada e fa amicizia con il genio stesso, che si pone al suo servizio. Jafar non si rassegna e farà di tutto per impossessarsi della lampada magica e ostacolare l’amore fra il giovane e la principessa.

Nel cast del film Aladdin troviamo Mena Massoud nel ruolo del protagonista; Will Smith interpreta il Genio; Naomi Scott é la principessa Jasmine; Marwan Kenzari é Jafar; Navid Negahban é il Sultano; Nasim Pedrad é Dalia; Billy Magnussen é il principe Anders; e Numan Acar interpreta Hakim.

Mena Massoud, allora esordiente sul grande schermo, fu scelto per interpretare Aladdin dopo oltre quattro mesi di casting. Per i due ruoli erano stati visionati oltre duemila provini. Nella sua versione italiana il sultano, padre di Jasmine, è stato doppiato da Gigi Proietti.

La produzione del film è iniziata nel 2016 e ha richiesto tre anni di lavorazione; il primo del cast ad essere ingaggiato è stato Will Smith.

L’appuntamento con il film Aladdin è su Rai1 è alle 21:25.

