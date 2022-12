I 5 migliori portachiavi localizzatori GPS? Non c’è problema, ve li segnaliamo noi: non parliamo di modelli costosi su cui magari ritenete non valga la pena investire, ma di prodotti economici, ma comunque validi, che potreste avere voglia di provare.

ATUVOS Tag Localizzatore

Siete piuttosto sbadati e siete soliti perdere le vostre chiavi? Non avrete più difficoltà in questo senso con questo pratico accessorio: batteria sostituibile a lunga durata (fino ad 1 anno), design raffinato, portata fino a 120m, configurazione facile e veloce. Il prezzo è di 16,99 euro.

Localizzatore Bluetooth,ATUVOS Tag Localizzatore Chiavi Bluetooth... 【Bluetooth Item Finder】Utilizzate l'app Apple "Dove è?, per...

【Servizio】Abbiamo un servizio clienti 24 ore su 24, se avete...

Tile Mate (2022)

Probabilmente lo conoscerete già, ma non potevamo non inserire questo accessorio tra i 5 migliori portachiavi localizzatori GPS disponibili sul mercato, da poter regalare o tenere per sé. Il prodotto è compatibile con Alexa e Google Home, consente di avere sempre a portare di mano chiavi, telecomandi o qualsiasi cosa siate soliti perdere con facilità (potrete applicarlo anche a zaini e borse). Se il Tile risultasse fuori portata (il rilevamento copre 60m), potrete usare l’app companion per visualizzare la sua posizione più recente sulla mappa. IL prezzo è di 18,74 euro.

Tile Mate (2022) Bluetooth Trova oggetti, 1 Pezzo, Portata rilevamento... TRACKER VERSATILE - Tile ti aiuta a tenere traccia dei tuoi oggetti....

TROVA NELLE VICINANZE - Usa l'app Tile per far suonare il Tile quando...

Nutale Mate Trova Oggetti

Questo localizzatore gode di una batteria di lunga durata (in dotazione ci sono due unità energetiche, una all’interno del prodotto ed un’altra di scorta, ciascuna capace di essere utilizzata per 10 mesi). Il design si presenta molto compatto, come pure la configurazione pare essere molto semplice. Il prezzo è di 19,99 euro.

Nutale Mate Trova Oggetti - 1PCS Key Finder Localizzatore di oggetti... ► 【Key Finder con App】Key Finder è connesso al telefono tramite...

► 【One Touch Find】 Il cercatore di chiavi che fa rumore ti aiuta...

Nutale Pro Trova Oggetti

Se oltre ad un portachiavi localizzatore GPS state cercando anche un oggetto di design probabilmente l’avete trovato: angoli arrotondati, telaio a strisce scure in lega di alluminio, resistente all’usura ed estremamente raffinato. Il prodotto può essere agganciato a chiavi, portafogli, telecomandi, occhiali, telefoni, collari per cani ed a tutte quelle cose che tendono a perdersi facilmente. Il prezzo è di 24,99 euro.

Tile Pro (2022)

Tra i 5 migliori portachiavi localizzatori GPS c’è anche questo prodotto, con raggio di azione di 120m, supporto ad Alexa e Google Smart Home, resistente all’acqua (IP67), batterie fino ad 1 anno di copertura. Se l’accessorio è fuori dalla portata del Bluetooth, potrete usare l’app Tile per conoscere la sua posizione più recente sulla mappa. Sarà anche possibile aggiungere le proprie informazioni di contatto in maniera tale da poter essere rintracciati se qualcuno trova il portachiavi (semplicemente scansionando il codice QR del tile smarrito). Il prezzo è di 26,24 euro.

Tile Pro (2022) Bluetooth Item Finder, confezione da 1, raggio di... TRACKER POTENTE: Tile ti aiuta a tenere traccia dei tuoi oggetti. Il...

TROVA NELLE VICINANZE -- Usa l'app Tile per far suonare il Tile quando...

