Honor ha presentato ufficialmente la nuova gamma di smartphone della serie 80, che la società cinese ha lanciato lo scorso mese di novembre. Sugli scudi troviamo il bellissimo Honor 80 GT, un perfetto mix tra la versione base e quella Pro. A questo punto, non ci resta che andare a vedere insieme quali sono le caratteristiche e specifiche tecniche che presenta il nuovo telefono.

L’Honor 80 GT sfoggia un display OLED da 6,67 pollici FHD+ (con risoluzione 2400 x 1080 pixel), frequenza di aggiornamento a 120Hz, HDR10, profondità colore a 10-bit e luminosità massima 1400nits. Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon 8+ Gen. 1 di Qualcomm con GPU Adreno 730 (proprio come il modello pro), affiancato da 12 o 16GB di memoria RAM LPDDR5 e 256GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Quanto al comparto fotografico il device presenta sul retro una tripla fotocamera, di cui: un sensore principale IMX800 da 54MP con ottica di apertura f/1.9, un sensore grandangolare da 8MP con ottica f/2.4, e un macro da 2 MP con apertura f/2.4; frontalmente la fotocamera è da 16MP con apertura f/2.4. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 4800mAh dotata di supporto alla ricarica rapida a 66W. Il telefono è dotato, inoltre, delle seguenti connettività: dual sim, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS e USB Type C.

L’Honor 80 GT sfrutta il sistema operativo Android 12 basato sull’interfaccia utente Magic UI 7.0 ed è provvisto di un sensore per le impronte digitali nel display e di altoparlanti stereo. Questo nuovo smartphone sarà commercializzato in Cina dal prossimo 1 gennaio 2023 nei colori Meteor Blue, White e Interstellar Black. Quanto ai prezzi, le cifre partono da 3299 Yuan, nello specifico: 12GB di RAM e 256GB di storage a 3299 Yuan, circa 450 euro; 16GB di RAM e 256GB di storage a 3599 Yuan, circa 490 euro. Restiamo in attesa di informazioni circa la sua commercializzazione anche sui mercati internazionali.

