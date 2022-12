È morta Claudia Arvati, storica corista di Claudio Baglioni e altri artisti. Il triste annuncio è stato dato dallo stesso cantautore romano che ha salutato la collega e compagna di squadra in un tweet pubblicato nell’ultima ora: “La tua voce bellissima canterà sempre con noi”.

Come è morta Claudia Arvati

Claudia Arvati era malata da tempo. Come ricorda Fanpage, la cantante e corista nel luglio 2022 aveva postato una foto mentre si trovava in un letto di ospedale poco prima di sottoporsi ad un intervento:

“Mi chiamo Claudia e sto per operarmi. È un appuntamento a cui non posso mancare ma se supero questa vinco 100 punti Millemiglia. E magari trovo il tasto CANC e fermo questa centrifuga .Sto provando a convincere il corpo ad allearsi con me e a surfare su questo stron*etto che mi zompetta dentro“.

Claudia Arvati è morta a 62 anni.

La collaborazione con tanti artisti e la finale a The Voice Senior

Negli anni Claudia Arvati ha lavorato come corista per tantissimi artisti: Donatella Rettore, Fiorella Mannoia, Renato Zero, Gigi D’Alessio, Gianni Morandi, Giorgia, Andrea Bocelli e Claudio Baglioni.

Gigi D’Alessio la scelse durante le blind audition di The Voice Senior, e durante questa fase Claudia Arvati scelse di interpretare la hit Mentre Tutto Scorre dei Negramaro. Oggi sono in tanti a salutare la cantante scomparsa, dal già citato Baglioni al cantautore partenopeo Gigi D’Alessio, che sui social scrive: “Da oggi sei la voce più bella del coro degli angeli”.

La morte di Claudia Arvati si aggiunge allo straziante elenco delle brutte notizie del 2022. Fiorella Mannoia scrive:

“Eravamo giovani, compagne di musica e di giochi. La voglio ricordare così con quel sorriso e quell’allegria contagiosa. Buon viaggio Claudia”.

Ciao Claudia.

La tua voce bellissima canterà sempre con noi.

