Capita, a volte, di cancellare per errore file dal proprio pc. Recuperare video immagini e documenti potrebbe creare qualche momento di panico, ma il recupero dei video cancellati è possibile e non è anche così complicato come potrebbe sembrare. Bisogna tener conto anche che i video sono fra i formati più facilmente corruttibili. Ciò significa che, dopo aver recuperato video cancellati, è possibile che essi risultino danneggiati o illeggibili. Come recuperare video cancellati senza corromperne la qualità? Ecco alcuni semplici consigli.

Qual è lo strumento migliore per recuperare video persi?

Prima di capire come recuperare video eliminati, è bene comprendere la situazione in cui si trova il dispositivo in cui sono andati persi. Se devi recuperare file video cancellati per sbaglio, magari premendo il tasto cancella sfogliando la cronologia dei download effettuati, non hai motivo di disperare. Quante volte ti è capitato di dire ‘ho cancellato un video per sbaglio’? la prima cosa da fare è aprire il cestino e tentare di ripristinare il file, sperando che non venga danneggiato durante l’operazione. Questo è il caso più semplice da risolvere.

È possibile, inoltre, avvalersi del backup del dispositivo che ha girato i video, come ad esempio quello del telefono cellulare o della GoPro. Questa funzione è accessibile dal pannello di controllo, passando per Sistema e Manutenzione.

Recuperare video cancellati definitivamente da pc potrebbe richiedere qualche accorgimento maggiore. Se anche il cestino è stato svuotato e non c’è modo di ripristinare video cancellati direttamente dalla cartella, è il momento di servirsi di software e app per recuperare video cancellati. Sul mercato esistono molti nomi in merito, ma scopriamo perché Tenorshare 4DDiG Recupero Dati è il migliore su piazza.

Tenorshare 4DDiG Recupero Dati: recuperare video cancellati da pc

Questo software rappresenta la soluzione all-in-one per il recupero dati. Ideale per recuperare video cancellati da pc, laptop, usb e sd card, è in grado di ripristinare più di 1000 tipologie di file differenti. Con Tenorshare 4DDiG Recupero Dati si possono recuperare i video cancellati per errore, a causa di formattazione e danneggiamento del dispositivo in uso.

Grazie alla sua versione base gratuita consente anche agli utenti occasionali di utilizzarlo per recuperare video cancellati. In più, la procedura è pressoché identica sia nel caso in cui si debba intervenire su un dispositivo Microsoft che su un dispositivo Mac, eccezion fatta per la grafica. Si tratta di un programma completamente sicuro ed efficace.

Caratteristiche di Tenorshare 4DDiG Recupero Dati

Nel caso in cui i file non siano stati già sovrascritti con versioni aggiornate e più recenti, è possibile ripristinarli con app per recuperare video cancellati. Tenorshare 4DDiG Recupero Dati è la soluzione ideale qualora fossi alla ricerca di un programma che possa scansionare tutto il dispositivo anche andando indietro nel tempo, grazie al suo algoritmo sempre aggiornato e in continuo sviluppo.

Tenorshare 4DDiG Recupero Dati trova i video cancellati dopo una minuziosa scansione che consente di visionare l’anteprima del risultato prima di iniziare il recupero di video cancellati. In questo modo è possibile selezionare solamente i file che interessano, evitando perdite di tempo e sovraccarico di spazio. Il recupero sarà poi semplice ed immediato grazie all’intuibilità del software.

Come recuperare video cancellati dal cestino

Recuperare video cancellati da pc attraverso l’utilizzo di app e software spesso comporta l’impiego di molto tempo e coinvolge l’uso di molto spazio d’archiviazione. Con Tenorshare 4DDiG Recupero Dati è possibile ovviare entrambi questi problemi. Si tratta di un valido aiuto per analizzare a fondo il contenuto del pc in modo rapido. Potendo scegliere dall’anteprima i file che si vogliono effettivamente recuperare, è possibile risparmiare anche spazio di memoria, selezionando solamente ciò che interessa.

I video cancellati si possono recuperare: ecco come

Passo 1: selezionare la posizione dove recuperare video cancellato

Tenorshare 4DDiG Recupero Dati effettuerà la ricerca dei video cancellati nella posizione indicata prima dell’avvio della scansione.

Passo 2: Scansione e anteprime dei file

Per recuperare video cancellati da cestino o dalla posizione selezionata basterà selezionare dall’anteprima al termine della scansione i file che si vogliono recuperare. La Scansione Rapida impiegherà solamente pochi minuti, mentre la Scansione Profonda potrebbe richiedere alcune ore per scandagliare l’intero dispositivo.

Passo 3: Recuperare i video cancellati

A questo punto inizia il recupero dei file

Ripristinare video danneggiato con 4DDiG File Repair

Esiste un altro software Tenorshare in grado di supportare questa di recupero: è 4DDiG File Repair. In grado di riparare istantaneamente i formati di video più diffusi, riesce anche a recuperare i video eliminati dal cestino che risultano essere corrotti dopo il ripristino.

Caratteristiche e funzioni del software

Si tratta di un programma di riparazione completo che ripara tutti i file video danneggiati in fase di ripresa, trasferimento, conversione o video eliminati di recente e poi ripristinati con conseguente corruzione della qualità. In grado di supportare diversi formati come MP4, MOV, M4V, 3GP E 3G2, supporta tutti i dispositivi d’archiviazione, da Canon a Sony, passando per schede sd, usb e pc. Recuperare video cancellati con Tenorshare 4DDiG Recupero Dati con l’integrazione di 4DDiG File Repair renderà i tuoi video perfetti.

Passi per il ripristino del video

4DDiG File Repair è un programma semplice e veloce. In sole tre fasi è possibile riparare i video corrotti. Altra peculiarità del prodotto sta nel poter riparare un numero di file illimitato in una sola volta, con un tasso di successo che supera molti dei programmi concorrenti sul mercato. Ecco come procedere.

Passo 1: Seleziona la riparazione del video

Passo 2: Aggiungi i video che desideri riparare

Passo 3: Esporta i video riparati

Conclusioni

Recuperare un video cancellato dal cestino può essere un’operazione semplice, ma potrebbe implicare una perdita di qualità del file o un danneggiamento dello stesso. Grazie alla combo Tenorshare 4DDiG Recupero Dati e 4DDiG File Repair sarà possibile recuperare video eliminati di recente o anche in tempi più remoti, senza rischiare nessun tipo di perdita. Recupera un video cancellato da Microsoft o da Mac senza preoccuparti di nulla, grazie al supporto di due software leader nel settore grazie all’efficacia e alla praticità di utilizzo. Oltre a tutte queste caratteristiche, va aggiunto che questi software sono a completa disposizione dell’utente in modo gratuito nelle loro versioni base con la scansione e l’anteprima dei file che si vogliono recuperare.

