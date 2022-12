Torna la truffa Trenitalia del contributo nazionale del Governo, che potrebbe già esservi arrivata chissà quante volte su WhatsApp o su Messenger. Il tentativo di phishing cade a fagiolo a cavallo tra Santo Stefano e la ripresa delle normalità attività lavorative, in attesa del Capodanno. C’è gente che usa spostarsi tramite i treni, che di questo periodo sono spesso molto affollati e le relative offerte esaurite da settimane.

Provare a risparmiare qualcosa è un sogno che si realizza ed ecco servita la truffa Trenitalia del contributo nazionale del Governo, bonus che, in realtà, non esiste affatto. La compagnia ferroviaria è chiaramente estranea ai fatti: il suo nome viene semplicemente sfruttato come specchietto per le allodole, giusto per raggirare tutti quelli che possono cascarci. La truffa Trenitalia del contributo nazionale del Governo consiste nell’invio di un messaggio su WhatsApp contenente un link cliccabile che rimanda al solito questionario studiato appositamente per rubare i dati personali delle vittime, compresi quelli di carte di credito e conti correnti.

Fatevi furbi e diffidate da messaggi di questo tipo, soprattutto dato il modus operandi, che è sempre lo stesso quando si parla di phishing (cambia solo il nome dell’azienda promotrice, in realtà ignara di quello che starebbe offrendo). Non c’è niente di vero in palio, al più cadrete vittime anche voi del tranello. La truffa Trenitalia del contributo nazionale del Governo non è che l’ultimo tentativo di raggiro imbastito dai cyber-delinquenti: cancellate il messaggio non appena lo ricevete e non cliccate su link interni di alcun genere se non volete anche voi farvi raggirare. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

