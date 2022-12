Nulla è cambiato oramai da giorni e il sito del Reddito di Cittadinanza non funziona ancora per chi prova ad accedere alla sua area personale attraverso lo SPID. La situazione si protrae dallo scorso venerdì 23 dicembre e anche oggi 26 dicembre gli interessati al servizio devono rassegnarsi a non poterne usufruire come in altri momenti dell’anno.

La tipologia di errore di scena anche subito dopo Natale è sempre la stessa. Il sito del Reddito di Cittadinanza è raggiungibile nella sua Home e in altre sezioni pubbliche. Nel momento in cui si tenta invece di procedere proprio all’autenticazione via Spid (di qualsiasi provider) ecco che invece compare l’ormai nota notifica di errore 502. In pratica, il server della piattaforma continua a non rispondere al proprio tentativo di accesso che rimane dunque impossibile, nonostante pure numerosi tentativi.

Perché dunque il sito del Reddito di Cittadinanza non funziona ancora oggi? Possiamo ipotizzare che i giorni di festa che stiamo vivendo non contribuiscano ad una soluzione ai problemi di natura tecnica per la mancanza di adeguati interventi di supporto. Allo stesso modo, va ricordato quanto già messo in evidenza anche in un precedente approfondimento: l’accredito della mensilità di dicembre del Reddito di Cittadinanza non è giunto a molti nei giorni precedenti il Natale. Per questo motivo, proprio sulla piattaforma, si è riversato un ingente traffico di persone interessate a verificare la propria situazione in area personale. Le numerose richieste di accesso sono state e sono ancora di certo le principali responsabili degli errori attuali.

La speranza è che almeno da domani, ossia dalla giornata lavorativa a tutti gli effetti del 27 dicembre, si possa procedere ad un adeguato intervento tecnico per il ripristino alla normalità del servizio. Non mancheranno ulteriori aggiornamenti sul caso, se disponibili.

