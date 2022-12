L’attesissimo OnePlus 11, nuovo smartphone di punta del produttore cinese, è ormai pronto al suo debutto ufficiale. Il device, infatti, dovrebbe essere lanciato in India il prossimo 7 febbraio, ma nella giornata odierna l’azienda ha rivelato che in questa data non ci sarebbe stata la presentazione ufficiale del dispositivo. Secondo la pagina Weibo del marchio, il telefono farà il suo debutto in largo anticipo, ossia il 4 gennaio 2023 in Cina.

Il nuovo OnePlus 11 arriverà con l’ultimo chipset e standard di memoria, ovvero: sotto la scocca troveremo il potente processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm affiancato da 12 o 16GB di memoria RAM LPDDR5X e 256 o 512GB di spazio di archiviazione con lo standard UFS 4.0, ossia i più veloci sul mercato mobile, e senza espansione tramite microSD. Ci aspettiamo a bordo anche l’interfaccia ColorOS 13 già pronta all’utilizzo e basata sul sistema operativo Android 13. Per quanto riguarda il comparto fotografico di forma circolare, creato in collaborazione con il noto brand Hasselblad, sappiamo già che il telefono arriverà con una tripla fotocamera posteriore così distribuita: un sensore principale da 50MP, affiancato da un sensore da 48MP (forse con ottica ultra-grandangolare) e uno da 32MP.

Il OnePlus 11, secondo le ultime anticipazioni, dovrebbe sfoggiare un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ (3216 x 1440 pixel), dotato di supporto HDR10+ e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, e presenta un notch punch-hole per la fotocamera anteriore posto in alto a sinistra. Lo smartphone, prossimo al debutto, dovrebbe essere alimentato da una batteria da 4.870mAh, caratterizzata da due celle da 2435mAh ognuna, dotata di supporto alla ricarica rapida a 100W. I colori saranno due, ovvero: nero con finitura arenaria e verde con, probabilmente, un retro in vetro. Insomma, aspettiamo il prossimo 4 gennaio 2023 per la presentazione in Cina ed il successivo lancio nei mercati europei del 7 febbraio 2023.

