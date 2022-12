Il nuovo disco di Ultimo sarà un bel viaggio, lo assicura l’artista condividendo un post con gli auguri di buone feste. Il Natale 2022 per Ultimo è di lavoro. Sta chiudendo la tracklist del suo nuovo progetto discografico di inediti, che vedrà la luce presumibilmente a febbraio 2023 e comunque dopo la partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo.

Ultimo infatti è in gara nuovamente, tra i Campioni della kermesse canora. Nonostante l’ultima esperienza sanremese lo abbia visto protagonista di alcune polemiche riguardo al suo posizionamento in classifica (secondo, alle spalle di Mahmood), il cantante romano torna a candidarsi per la gara e Amadeus lo sceglie.

Ultimo è tra i 28 Campioni del Festival e a febbraio tornerà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per presentare il nuovo singolo inedito che sarà contenuto nel progetto discografico successivo a cui sta attualmente lavorando.

Nell’augurare buon Natale e buone feste ai fan, Ultimo aggiunge qualche dettaglio sullo stato di lavorazione dell’album. Sta definendo gli ultimi dettagli sulle canzoni da inserire, sta chiudendo la tracklist e ha sensazioni bellissime, pari solo ad un altro disco nel corso della sua carriera. Non è tutto: parlando dell’album, Ultimo lo descrive come un “viaggio”, un viaggio nel suo mondo interiore alla scoperta del quale vuole accompagnare i tanti fan che lo sostengono da tutta Italia – e che lo sosterranno in gara al Festival.

“Auguri a tutti! Sto chiudendo la tracklist del disco… non vedo l’ora di farvelo ascoltare. Solo con un altro disco ho avuto queste sensazioni prima di farlo uscire. Fidatevi, sarà un bel viaggio”, scrive Ultimo sui social. E non è che l’inizio.

A proposito del nuovo progetto discografico di Ultimo, sappiamo che sarà anticipato dal singolo Alba, canzone in gara a Sanremo 73.