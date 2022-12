La domanda delle domande di queste ore è quali negozi sono aperti o chiusi oggi 26 dicembre. La scorpacciata di shopping pre-natalizio è già smaltita, oppure si ha ancora la necessità di provvedere a qualche dono dimenticato sotto l’alberto. Alcune catene di elettronica ma non solo sono esaminate in questo approfondimento per indirizzare i potenziali consumatori nella giusta direzione fino a stasera.

Ikea

Per gli amanti dell’arredamento a buon mercato e del fai da te, è essenziale sapere se i negozi Ikea saranno aperti o chiusi il 26 dicembre. Consultando il sito della ben nota catena in questa giornata vien fuori che, dopo l’ovvia chiusura di ieri 25 dicembre, gli store riapriranno i battenti. C’è tuttavia da verificare l’orario d’attività di ogni punto vendita: in molti casi non si andrà oltre le 19:30, dunque è consigliabile verificare i dettagli del proprio centro di riferimento per evitare spiacevoli sorprese direttamente sul sito IKEA ufficiale.

Mediaworld e Unieuro

Le due grandi catene di elettronica si comportano in maniera ben diversa in questa giornata. Chiariamo dunque i negozi aperti o chiusi per entrambi i brand. Per quanto riguarda Mediaworld, tranne qualche rara eccezione sul territorio nazionale per Napoli, Milano, Roma o poco più, gli store resteranno chiusi. Al contrario, Unieuro osserverà quasi sempre l’apertura dei suoi centri un po’ in tutte le regioni italiane, osservando l’orario domenicale di attività. Ad ogni modo, sul sito della catena, sarebbe il caso di verificare sempre nello specifico le informazioni relative al proprio punto vendita di interesse.

Lidl

Per finire, sono necessari anche alcuni chiarimenti sui negozi aperti o chiusi per Lidl. La catena ha fatto una precisa scelta per la giornata di oggi 26 dicembre. Gli store non apriranno in alcun modo in nessuna parte del nostro paese, proseguendo le festività natalizie partite nella giornata di ieri 25 dicembre.

Continua a leggere su optimagazine.com