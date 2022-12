La musica dei Cugini Di Campagna non si riduce soltanto all’evergreen Anima Mia, vero e proprio tormentone di tutte le stagioni della canzone italiana per quel ritornello che rimane in testa da sempre e quel falsetto che è spesso bersaglio di parodie. Le canzoni dei Cugini di Campagna sono ballate classiche ed eleganti, ma la carriera della band romana è fatta anche di tanta autoironia e apparizioni televisive.

Cugini di Campagna, gli esordi con Anima Mia

Il progetto dei Cugini di Campagna nasce nel 1970, e il nome scelto dai discografici Bruno Zambrini e Gianni Meccia giustifica la mission della band nei primissimi tempi: costruire un repertorio legato ad uno stile tradizione.

Il primo brano Il Ballo Di Peppe debutta in televisione nel format Alto Gradimento condotto da Gianni Boncompagni e Renzo Arbore, ma non ottiene successo. Per questo i Cugini Di Campagna decidono di fare da sé.

Nasce Anima Mia, la super hit del 1973 con il quale la band romana arriva il successo, seguita anche dal singolo Un’Altra Donna. I brani sono scritti da Ivano Michetti e Flavio Paulin. Dal 1978 i Cugini Di Campagna trovano nuovo vigore con l’ingresso di Paul Manners al posto di Paulin.

Nel 1994 Nick Luciani è il nuovo cantante della band e nel 1997, dopo 11 album, i Cugini di Campagna trovano nuova linfa grazie a Claudio Baglioni e Fabio Fazio che nel loro show Anima Mia rilanciano l’omonima canzone e portano la band al ritorno in studio con l’album Amor Mio (1998).

I numeri in televisione

I Cugini di Campagna sono legati anche al mondo dei reality show: nel 2006 Ivano e Silvano Michetti partecipano a La Fattoria, mentre nel 2008 la band è guest star del telefilm I Cesaroni.

Nel 2022 realizzano la cover di Zitti E Buoni dei Maneskin e nello stesso anno, Silvano Michetti e Nick Luciani, partecipano a L’Isola Dei Famosi.

Continua a leggere su optimagazine.com