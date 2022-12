Era il Natale 2021 quando Massimiliano promise a Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, di sposarla. Lo fece in collegamento telefonico proprio con lo studio di Serena Bortone. Oggi, 26 dicembre 2022, quella promessa ha una data: 11 giugno 2023.

Cristiana Ciacci si sposa: la richiesta sotto l’albero

“Ho girato per 6 mesi con un anello in tasca, non trovavo il momento giusto”. Oggi quell’anello è nel dito di Cristiana Ciacci. La promessa è arrivata a Natale di quest’anno, ed è stata immortalata in un video mandato in onda. Massimiliano Salvi si inginocchia di fronte all’albero al cospetto di Cristiana: “Cristiana Ciacci, mi vuoi sposare?”.

“In 12 anni che stiamo insieme non aspettavo altro”. Per Cristiana Ciacci è il primo matrimonio dopo 5 figli. Si commuove, la figlia di Little Tony, perché dire “sì” per la prima volta a una proposta di matrimonio significa che Massimiliano Salvi è veramente l’uomo della sua vita.

“L’11 giugno è il giorno del compleanno di mia mamma, tutto torna”. L’11 giugno 2023 Cristiana Ciacci e Massimiliano Salvi convoleranno a nozze.

L’incubo dell’anoressia

“Lui per i primi due anni, ogni volta che andavamo fuori, cenava da solo e mi portava lo stesso con sé”. Ancora: “Lui capiva che la mia anoressia era una risposta ai miei problemi, non mi ha mai ossessionato”. Così Cristiana Ciacci ricorda quel brutto periodo in cui viveva nella morsa dell’anoressia.

La figlia di Little Tony, del resto, non disse chiaramente al futuro marito di avere un problema. “L’ho capito da solo”, spiega Massimiliano Salvi.

Inevitabile ricordare Little Tony, papà illustre di Cristiana e grande amico di Bobby Solo, che ha mandato un messaggio di affetto alla figlia del compianto collega presentandosi come “zio Bobby”

Cristiana Ciacci si sposa per la prima volta, trovando una stabilità e una felicità che Massimiliano Salvi le ha donato con l’amore vero di un uomo innamorato.

