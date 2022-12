I Samsung Galaxy S23 non hanno più segreti da qualche ora, ossia da quando il sito 91Mobiles ha condiviso quelle che dovrebbero essere le foto promozionali con protagonisti i prossimi dispositivi della serie top di gamma 2023. Non è la prima volta che la specifica fonte dirama informazioni in anteprima su nuovi prodotti hardware di punta e ci sono grosse possibilità che quanto visualizzato corrisponda davvero ai dispositivi in fase di lancio.

Nell’immagine di chiusura articolo sono immortalati i Samsung Galaxy S23 Plus e Samsung Galaxy S23 Ultra. Gli smartphone sono perfettamente in linea con quanto condiviso negli ultimi mesi proprio per i top di gamma. Partendo dal modello Plus e dal suo retro, notiamo subito i singoli anelli della fotocamera non posizionati in alcuna isola dedicata. Per questo motivo, l’ultima soluzione accosterebbe maggiormente l’esemplare al modello Ultra. Altro elemento sul quale soffermarsi è la presenza di bordi curvi. Nell’immagine promozionale non compare la variante Samsung Galaxy S23 ma quest’ultima non dovrebbe affatto differire dal modello Plus, se non per dimensioni e di certo per il display più piccolo.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra non dovrebbe presentare elementi di rottura con il suo predessore Galaxy S22 Ultra. Qualche accorgimento migliorativo per il design è da rintracciarsi tuttavia negli anelli della fotocamera che sono in tinta con la cover posteriore del telefono per tre delle sue quattro fotocamere (al contrario Il Galaxy S22 Ultra attuale ha solo contorni neri intorno alle unità). Ancora, il nuovo dispositivo presenta un ritaglio del display a forma di foro per la fotocamera frontale e dunque la stessa soluzione del predecessore. Il sensore ospitato sarebbe da 12 MP per quest’anno.

I Samsung Galaxy S23 dovrebbero essere lanciati il prossimo 1 febbraio. Solo una manciata di settimane ci separano dalla presentazione dell’anno in cui scopriremo se quanto visto corrisponde alla realtà dei fatti.

