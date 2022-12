Ci sono ancora molti nodi da sciogliere per quanto riguarda l’assegno unico, in attesa delle disposizioni che in un modo o nell’altro andranno a condizionare il 2023. Di recente, sul nostro magazine, ci siamo concentrati sulla necessità di caricare l’ISEE aggiornato, correlata alla propria domanda. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile scongiurare il pericolo che i percettori del contributo possano iniziare a ricevere la quota minima attualmente percepita dalla manovra finanziaria. Fermo restando che anche la suddetta quota dovrebbe alzarsi il prossimo anno, in alcuni casi la differenza potrebbe essere sostanziale, soprattutto nel caso in cui riceviate quote a tre cifre ogni mese.

Analizziamo più da vicino le variazioni per assegno unico 2023: questione inflazione ed ISEE da chiarire

Il punto centrale dal quale occorre partire oggi è che non ci siano ancora certezze definitive su come cambierà l’assegno unico nel 2023. Questione di giorni, con ogni probabilità, ma INPS ha già fatto sapere che senza un ISEE aggiornato, si tornerà all’importo minimo. Ad oggi, parliamo di 50 euro, ma il prossimo anno con più di un figlio la suddetta somma dovrebbe leggermente crescere. Ci sono poi altri aspetti che vanno definiti, mentre in tanti sui social si chiedono se la stessa inflazione possa determinare un ulteriore passo verso tante famiglie italiane.

Allo stato attuale, non ci sono segnali concreti forniti da INPS. In attesa di disposizioni ufficiali sotto questo punto di vista, fonti ufficiali riportano quanto segue a proposito del nuovo ed aggiornato assegno unico per il 2023: “Al momento le rivalutazioni sono legate alla presentazione dell’Isee. Bisogna comunque poi attendere il varo definitivo della legge di stabilità per eventuali ulteriori variazioni“.

Insomma, se avete presentato l’ISEE per l’assegno unico 2022 preparatevi a caricarne un altro. Diversamente, continuerete a ricevere l’importo minimo concepito dal governo con la nuova manovra finanziaria. Alcuni aumenti, comunque, sono possibili secondo le ultime indiscrezioni.

