Le feste continuano e le più belle immagini di auguri di buon Santo Stefano serviranno a traghettare un ulteriore pensiero di affetto verso chiunque il 26 dicembre. Attraverso foto e GIF che fanno riferimento proprio alla ricorrenza che segue il Natale, si contribuirà a mantenere la giusta atmosfera di questi giorni davvero speciali.

Perché si festeggia Santo Stefano

Prima di proporre le migliori immagini di auguri di buon Santo Stefano da condividere via WhatsApp, social o in qualsiasi altra modalità digitale, è il caso di soffermarsi sul perché si festeggia questa speciale ricorrenza. Le motivazioni sono due, in modo particolare. La prima è di natura puramente religiosa e sottolinea l’importanza del santo in questione. Proprio Santo Stefano che si festeggia il 26 dicembre è stato il primo martire della storia cristiana perché nel lontanissimo 36 d.C. è stato condannato alla lapidazione con l’accusa di blasfemia. A parte la questione puramente religiosa tuttavia, c’è anche dell’altro. In tempi decisamente più recenti, ossia nel 1947, lo Stato italiano ha stabilito che la data del 26 dicembre fosse rossa sul calendario, come prolungamento del 25 dicembre e di certo per consentire ancora un momento di riposo dopo la “fatica” del Natale.

La galleria di immagini più belle

Le migliori immagini di auguri di buon Santo Stefano 2022 sono tutte raccolte nella galleria sottostante. Sono presenti soluzioni con il santo martire ma anche GIF animate con protagonisti i principali simboli natalizi. Ci sono fiocchi di veve, palline e stelle per celebrare anche la ricorrenza del 26 dicembre, e dunque per non farla di certo passare inosservata. Ogni soluzione potrà certamente essere selezionata per poi essere condivisa a piacere via WhatsApp o anche Facebook o altro social e addirittura via mail, magari accompagnata da qualche frase di augurio sincero.

