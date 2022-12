Una guida alle migliori cover iPhone 14 tornerà utile ai fortunati che, proprio sotto l’albero di Natale per quest’anno, avranno ritrovato il modello di melafonino Apple lanciato in autunno. Non saranno di certo pochi coloro che avranno a cuore la migliore protezione possibile per il loro dispositivo, con una particolare attenzione pure al design e ai materiali utilizzati in ogni soluzione. Di seguito, sono dunque riportate una serie di alternative, valide un po’ per tutte le tasche.

Cover Ringke

La prima tra le migliori cover iPhone 14 presenti in questa guida natalizia è anche la più economica in assoluto, almeno in questo momento. La soluzione Ringke ha trovato posto anche in una precedente guida per custodie dei nuovi melafonini e si ripropone come un’ottima scelta per il suo buon rapporto qualità/prezzo. L’accessorio è del tutto trasparente e per questo motivo non nasconde il bel design del dispositivo che protegge. Il materiale del pannello posteriore è in policarbonato, al contrario i bordi laterali sono in TPU. Un aspetto davvero interessante di questa soluzione è la presenza di specifici fori su ciascun lato del dispositivo, utili per applicare cinturini, cordini da polso per agganciare il telefono: non manca il supporto alla ricarica wireless. Il costo attuale di questa prima alternativa non supera i 7,80 euro.

Ringke Fusion Compatibile con Cover iPhone 14 (6.1''), Custodia... Proteggi il tuo iPhone 14 (6.1'') in una custodia trasparente dal...

La resistente custodia ibrida realizzata con pannello posteriore...

Cover iVoler

La cover iVoler per iPhone 14 è pure molto economica e costa ora solo 8 euro. Il case è realizzato con materiali di alta qualità: il produttore promette l’effetto anti-ingiallimento della custodia trasparente. Esattamente come nel caso della cover Ringke, il materiale del pannello posteriore è in policarbonato, al contrario i bordi laterali sono in TPU. Il rivestimento è anche oleorepellente e dunque non dovrebbe mostrare aloni antiestetici durante il quotidiano utilizzo. Una nota di merito per questa soluzione riguarda il particolare design a copertura completa della fotocamera principale che protegge i sensori per le foto da graffi e urti.

Cover ESR

La terza delle migliori cover iPhone 14 è quella del marchio ESR, una seconda conferma di questa guida natalizia rispetto a quella di un paio di mesi fa, presente sempre su OM. Il costo dell’attuale soluzione sale rispetto alle precedenti fino a 18 euro. Il supporto alla ricarica wireless è sempre garantito e il punto di forza della presente soluzione, sotto questo aspetto, è l’aggancio magnetico più forte (fino a una tenuta di 1.5 kg). Il discorso vale per qualsiasi accessorio HaloLock o MagSafe ufficiale. Tra le note di presentazione della custodia si fa riferimento alla protezione militare garantita per gli iPhone 14 in abbinamento proprio da questa cover. Qualità a parte dei materiali impiegati, questa alternativa è prodotta in acrilico cristallino: dunque l’aspetto del dispositivo Apple è di certo esaltato da questa custodia che non dovrebbe neanche ingiallirsi nel tempo.

Cover Spigen Magnetica Rugged Armor

In questa guida natalizia alle migliori cover iPhone 14 non poteva mancare una soluzione Spigen ma questa volta nella versione Magnetica Rugged Armor. La soluzione costa all’incirca 29 euro e offre la massima protezione possibile al nuovo melafonino. Il noto brand Spigen assicura il massimo assorbimento degli urti grazie al materiale in fibra di carbonio utilizzato per la protezione. Siamo al cospetto di una cover dunque nella colorazione nera, non certo trasparente ma che si affida ad una tecnologia di protezione estrema per l’assorbimento di eventuali urti. Naturalmente, la progettazione della custodia offre la massima compatibilità con MagSafe per la ricarica wireless.

Custodia MagSafe Apple

Impossibile non concludere anche la guida alle 5 migliori cover iPhone 14 natalizia con la soluzione MagSafe ufficiale Apple. Proprio l’azienda di Cupertino offre tre alternative di prodotto, ossia in pelle, in silicone e in policarbonato. Volendosi concentrare su quest’ultima tipologia di custodia, il suo costo si aggira intorno ai 50 euro. Il materiale impiegato è in realtà una miscela di policarbonato e altri elementi plastici. La soluzione è trasparente e, come assicura Apple, non ingiallirà nel tempo. Sembra superfluo ma è sempre opportuno confermare come i magneti di questo prodotto ufficiale possano essere allineati alla perfezione per la ricarica wireless. La qualità dell’accessorio è testata grazie a migliaia di ore di test in fase di produzione.