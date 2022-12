Il Samsung Galaxy S23 Ultra potrebbe mancare l’appuntamento con l’evoluzione per un aspetto non certo trascurabile, ossia la luminosità del suo schermo. Ne è assolutamente convinto l’informatore Ice Universe. Quest’ultimo, dopo aver riportato i suoi dubbi in merito pure all’utilizzo dei dissipatori di calore sulla nuova ammiraglia, ha commentato (perplesso) la più che probabile scelta di non fare alcun passo in avanti rispetto al Samsung Galaxy S22 Ultra. Siamo sempre nel campo delle indiscrezioni, ma l’autorevolezza di questa e un’altra fonte (poi riportata) non lasciano particolari dubbi sulla strategia del produttore Samsung.

In pratica, il Samsung Galaxy S23 Ultra godrebbe di un livello massimo di luminosità del suo display pari a 1750 nits. Il valore del pannello OLED insomma sarebbe lo stesso del predecessore Samsung Galaxy S22 Ultra. La decisione sarebbe del tutto opinabile per Ice Universe, perché combacerebbe con la scelta di limitare i costi di produzione per uno specifico aspetto tecnico del dispositivo, non certo di poca importanza.

Per quanto riguarda proprio la questione della luminosità dello schermo del Samsung Galaxy S23 Ultra, si era pronunciato precedentemente anche un altro informatore, noto su Twitter come Ahmed Qwalder. Quest’ultimo ha confermato ugualmente l’utilizzo dello stesso valore massimo, ma poi ha pure sottolineato che all’aperto (e dunque alla luce del sole) il nuovo arrivato dovrebbe comunque garantire una maggiore brillantezza e pure colori più nitidi e in contrasto rispetto al Samsung Galaxy S22 Ultra. La discussione resta vincolata all’incertezza delle attuali indiscrezioni ma non deporrebbe di certo a favore del produttore Samsung la scelta di non compiere nuovi passi in avanti rispetto alla generazione precedente di top di gamma.

Per quanto manchi ancora l’ufficialità del prossimo evento Unpacked 2023, si moltiplicano le indiscrezioni relative alla prossima presentazione dei Samsung Galaxy S23 il giorno 1 febbraio. Per la vendita e commercializzazione dei telefoni top di gamma poi potrebbero essere necessarie solo un paio di settimane.

