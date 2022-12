Amici non va in onda il 25 dicembre. Nel giorno di Natale è in pausa anche la scuola di Maria De Filippi. Cantanti e ballerini del talent show sono a casa, festeggiano le feste con le rispettive famiglie prima del ritorno su Canale 5 a gennaio.

Al ritorno a scuola, i talenti proseguiranno la propria corsa verso la fase serale, in scena in primavera in prima serata. Intanto adesso cantanti e ballerini si godono qualche giorno di relax al calore dell’affetto familiare prima di riprendere le sfide per disciplina che metteranno in discussione tutti i banchi.



Domenica 25 dicembre Amici non va in onda, per lasciare spazio ad una programmazione diversa nel pomeriggio di Canale 5.

Salta anche Verissimo. Se nel giorno della vigilia di Natale, sabato 24 dicembre, Silvia Toffanin è andata in onda con le repliche delle migliori interviste, tra cui quella con Tiziano Ferro, il 25 dicembre si ferma anche il suo talk show, che tornerà dopo le Feste.

Il pomeriggio Mediaset sarà infatti all’insegna dei film di Natale. Alle ore 14.00 andrà in onda il film L’Amore Non Va In Vacanza, fino alle 16.50. A seguire, è atteso un altro film natalizio, Christmas At The Palace. Alle 18.45 è confermato l’appuntamento con il quiz televisivo Caduta Libera, che lascerà spazio al tg5 delle 20.00.

Salta anche il prossimo appuntamento con Amici di Maria De Filippi: lo speciale del pomeriggio di Canale 5 non sarà in onda neanche domenica 1° gennaio. A Capodanno la scuola del talento sarà ancora ferma per poi riprendere subito dopo l’Epifania. La prossima puntata di Amici su Canale 5 è attesa per domenica 8 gennaio 2023.