A distanza di settimane dal Black Friday su Amazon è possibile scovare sconti interessanti che riguardano il mondo Apple, non solo relativo al campo iPhone, ma anche a quello degli accessori e vogliamo a tal proposito menzionare l’offerta odierna riguardante gli Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). Ritroviamo infatti uno sconto del 13% sul prezzo consigliato in precedenza, arrivando quindi ad una cifra finale di 224 euro, molto più conveniente rispetto al passato e che potrà far gola a molti utenti interessati a questi auricolari wireless di stampo Apple.

Tutta da valutare l’offerta per AirPods Pro a prezzo aggressivo a Natale su Amazon: occhio alla nuova combo

Nuova promozione, dunque, dopo quella di metà mese da noi trattata. La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e la consegna risulta essere assolutamente gratuita. Visto come non si parla comunque di cifre basse, Amazon offre anche la possibilità di poter pagare a rate con Cofidis. Lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto, si tratta infatti di un prodotto Amazon’s choice. Può essere a questo punto utile capire quali siano le caratteristiche di rilievo di questi Apple AirPods Pro (prima generazione) con custodia di ricarica MagSafe (2021).

Offerta Apple AirPods Pro Cancellazione attiva del rumore per immergerti nel suono

Modalità trasparenza per ascoltare il mondo intorno a te

Parliamo di auricolari wireless che godono della cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e consentire un’immersione totale nella musica o in ciò che si sta ascoltando. Molti però necessitano di avere sempre un orecchio vigile su ciò che accade intorno, soprattutto se si trovano in luoghi più affollati o per strada, per questo si ha anche la possibilità di attivare la modalità trasparenza. La qualità di questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) è data anche dalla presenza dell’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale.

Non manca poi l’EQ adattiva: calibra la musica in base alla forma del vostro orecchio. Questi AirPods Pro sono anche dotati di un sensore di pressione per controllare facilmente la musica, rispondere alle chiamate e riagganciare. Infine sono resistenti all’acqua ed al sudore.

Continua a leggere su optimagazine.com