Cercate serie tv da guardare a Natale? Vi diamo 5 idee per rilassarvi sotto l’albero: da action comedy a commedie romantiche, pochi episodi, tutti da vedere in una serata.

Ecco i nostri titoli.

Hawkeye

La serie Marvel perfetta da guardare a Natale. L’ex Vendicatore Clint Barton ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia per Natale. Ci riuscirà? Forse con l’aiuto di Kate Bishop, un’arciera ventiduenne con il sogno di diventare un supereroe. I due sono costretti a lavorare insieme quando una presenza dal passato di Barton minaccia di compromettere qualcosa di molto più dello spirito delle festività.

Natale con uno Sconosciuto

Tra le serie tv da guardare a Natale non potevamo non menzionare Natale con uno Sconosciuto. La serie norvegese, composta da due stagioni, ha per protagonista Johanne, perennemente single, che, stanca dei continui commenti sul suo stato sentimentale, inizia una caccia di ventiquattro giorni per trovare un fidanzato da portare a casa per Natale.

Odio il Natale

Odio il Natale è il remake italiano di Natale con uno Sconosciuto, ambientato a Venezia. Al posto della protagonista, Gianna nella versione nostrana, c’è Pilar Fogliati. Gianna ha 30 anni è single e odia il Natale perché ogni anno viene tempestata di domande scomode da parte dei parenti. Stanca dei commenti impertinenti, la ragazza fa una promessa: alla cena della vigilia arriverà accompagnata. Ma da chi? Ha 24 giorni per scoprirlo. 24 giorni su e giù per i ponti di Chioggia e le calli di Venezia, tra appuntamenti al buio, sbagli colossali, notti di sesso e pianti con le amiche. 24 giorni per capire che non è il Natale a giudicarla, ma è lei stessa. Per scoprire che l’amore è dappertutto, basta solo aprire gli occhi e accettare la vita per quello che è. Uno splendido casino.

Emily in Paris

Quando la compagnia di Emily, responsabile marketing a Chicago, acquisisce un’azienda a Parigi, la giovane donna viene mandata nella capitale francese per rinnovarne l’immagine social. La sua nuova vita in Francia si rivelerà ricca di avventure. Emily in Paris non è proprio una serie tv natalizia, ma ogni anno esce sotto le feste (la terza stagione è uscita il 21 dicembre), quindi è l’ideale da guardare la sera di Natale.

Dash and Lily

La deliziosa serie tv che scalda i cuori ambientata sotto le festività natalizie. Il cinico Dash e l’ottimista Lily si scambiano sfide, sogni e desideri all’interno di un taccuino che circola in diversi luoghi di New York.

