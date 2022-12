Tiziano Ferro a Verissimo sabato 24 dicembre, ma attenzione, si tratta di una replica. Verissimo presenta Le Storie durante le feste di Natale, ossia il meglio delle migliori interviste realizzate da Silvia Toffanin negli scorsi mesi. Tra queste, non poteva mancare la chiacchierata lunghissima con il cantante di Latina, ai tempi del rilascio dell’ultimo disco, Il Mondo è Nostro.

A novembre, Tiziano Ferro ha trascorso alcuni giorni a Milano per attività promozionali legate al lancio del progetto. Tra queste la registrazione di uno speciale di Verissimo interamente dedicato a lui, alla sua storia, alla sua musica, alla sua famiglia, tra i figli Margherita e Andres, il marito Victor e il fratello Flavio.

Come tradizione vuole, Mediaset sospende la normale programmazione durante le festività. In questa pausa è coinvolta anche Silvia Toffanin: Verissimo non andrà in onda con nuove puntata ma non lascerà completamente il pubblico. Ciò che è previsto oggi, sabato 24 dicembre, è la replica di alcune delle migliori interviste realizzate sul finire del 2022.

Quella con Tiziano Ferro è indubbiamente tra queste. Ne vedremo un estratto oggi pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.45 su Canale 5.

Con oltre 20 anni di carriera, 20 milioni di album venduti e oltre 125 dischi di platino e d’oro nella sua carriera, Tiziano Ferro è uno degli artisti italiani più apprezzati sia nel nostro Paese che all’estero. Il prossimo anno sarà in tour negli stadi, recuperando concerti previsti inizialmente per il 2020 e posticipati prima causa covid e poi affinché l’artista vivesse con serenità il suo primo anno da papà.

Con il marito Victor – che ha sposato con una doppia cerimonia – Tiziano Ferro è infatti diventato padre di Margarita e Andres, due bimbi a cui ha dedicato – e che gli hanno ispirato – più di una canzone dell’album Il Mondo è Nostro, tra cui il singolo La Prima Festa Del Papà.