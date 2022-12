Ogni anno i regali dell’ultimo minuto non mancano e con i buoni Amazon, almeno, è possibile non rimediare qualche brutta figura con chi proprio non abbiamo inserito nella nostra lista dei beneficiari dei doni. L’aspetto estremamente interessante delle carte regalo del noto store è il fatto che queste possono essere acquistate e poi inviate non solo nella sola versione digitale ma anche in quella stampabile. La procedura di acquisto poi è davvero semplicissima.

Tutti i buoni regalo Amazon a tema Natale sono raccolti in questa pagina: c’è la versione digitale della carta regalo con la possibilità di inviare la propria cartolina di auguri in versione animata. L’importo del voucher può essere estremamente personalizzato, pure a partire da una cifra irrisoria di 5 euro per salire a somme importanti di centinaia di euro. Il dono in questione può essere recapitato via mail o anche SMS.

Un capitolo a parte meritano i buoni Amazon di Natale stampabili. Per chi proprio non sopporta di arrivare con le mani vuote al cospetto di qualche amico o parente, c’è la possibilità di scegliere tra numerose soluzioni (anche queste estremamente personalizzabili nella grafica) poi da stampare. Addirittura, è possibile anche inserire una foto a proprio piaciemento nel biglietto che si vorrà consegnare al destinatario.

I buoni Amazon pensati per Natale 2022 o anche in altra occasione sono estremamente versatili anche per la loro data di scadenza. In effetti, il voucher potrà essere utilizzato addirittura in 10 anni e in varie tranche (se necessario) e dunque non un un’unica soluzione. Le condizioni di utilizzo non sono particolarmente stringenti: l’importante sarà utilizzare la somma ricevuta su Amazon.it e non sugli store Amazon di altri paesi. Il saldo di ogni buono regalo potrà essere verificato in qualsiasi momento attraverso la sezione Il mio account su Amazon.it

