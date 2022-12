Manca ancora del tempo al big match del 24 gennaio, ma in tanti si chiedono già quando escono i biglietti di Lazio-Milan. Se non sarà sold out allo Stadio Olimpico, ci andremo molto vicini, perché da un lato quest’anno i tifosi biancocelesti stanno seguendo in gran numero la squadra di Sarri (in casa, come in trasferta), mentre dall’altro il club campione d’Italia vanta un grosso seguito nella Capitale ed in altre regioni del sud.

Capiamo quando escono i biglietti di Lazio-Milan del 24 gennaio: disponibili le prime previsioni in queste ore

Insomma, se da un lato i supporters rossoneri sono mentalizzati già sulla grande sfida di Champions League contro il Tottenham, visto che la compagine allenata da Antonio Conte sarà a San Siro a febbraio, al contempo non dobbiamo dimenticare gli altri impegni di campionato previsti nelle prossime settimane. Sulla sfida europea ci siamo soffermati di recente con un altro articolo, con alcuni riscontri ufficiali che purtroppo scarseggiano ad oggi a proposito dei biglietti di Lazio-Milan.

Come accennato, al momento dalla società di Lotito non sono ancora pervenute comunicazioni ufficiali in merito, ma alla luce dello storico recente dei biancocelesti, ci sono buone probabilità che possano arrivare annunci sui biglietti di Lazio-Milan subito dopo la ripresa del campionato. Tradotto, le prime informazioni più concrete sotto questo punto di vista sono attese a cavallo dell’Epifania, con probabile vendita vera e propria che scatterà nello scorcio iniziale della settimana successiva.

Ribadisco che quelle appena riportate siano solo previsioni ed ipotesi, visto che una partita del genere richiede del tempo prima che i tifosi delle due squadre si possano organizzare per spostamenti vari. Staremo a vedere se la vendita dei biglietti di Lazio-Milan seguirà effettivamente questo schema, dopo le prime informazioni di massima portate alla vostra attenzione nella giornata di oggi.

Continua a leggere su optimagazine.com