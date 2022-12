Su Canale 5 Il Volo – Natale a Gerusalemme nella notte della vigilia. Stasera, sabato 24 dicembre, va in onda su Canale 5 il concerto-evento che il trio pop lirico ha in programma sul palco alle porte di Gerusalemme con l’Orchestra Filarmonica della Franciacorta.

Nella notte di Natale, la Terra Santa fa da sfondo ad un emozionate concerto, che si tiene nel periodo delle festività natalizie per celebrare la Natività in musica. Il concerto è trasmesso in diretta su Canale 5 nella notte della vigilia, a partire dalle ore 21.30. Si chiuderà poco dopo la mezzanotte, alle 00:15.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto – i tre cantanti de Il Volo – sono chiamati ad intrattenere il pubblico di Canale 5 a suon di brani classici del Natale e non solo. Non mancheranno in scaletta i brani fondamentali nel percorso artistico de Il Volo e il nuovo singolo, cover di un brano indimenticabile del repertorio internazionale: Happy Xmas (Way Is Over) di John Lennon e Yoko Ono.

La canzone viene rilasciata in un momento delicato come quello del conflitto tra Russia e Ucraina e intende porre nuovamente l’attenzione su un importante messaggio di pace. La versione de Il Volo è già disponibile negli store digitali e anticipa il concerto su Canale 5, Il Volo – Natale a Gerusalemme che Mediaset propone in prima serata al posto del tradizionale concerto della vigilia che per tanti anni ci ha tenuto compagnia dall’Auditorio Conciliazione di Roma.

Il Volo – Natale a Gerusalemme su Canale 5: la scaletta

Non è nota la scaletta del concerto de Il Volo – Natale a Gerusalemme. Non mancheranno i brani classici della tradizione natalizia, per sottolineare l’importanza del Natale come giorno che festeggia la nascita di Gesù. Celebri in tutto il mondo, con una florida carriera estera, Mediaset punta su Il Volo, che entrerà nelle case degli italiani in un giorno importante di festa.