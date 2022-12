Blue Bloods 12 non va in onda il 24 dicembre; per la Vigilia di Natale, gli spettatori di Rai2 troveranno il film in prima tv Non Ti Presento i Miei con protagonista Kristen Stewart.

Blue Bloods 12 ha anticipato la sua messa in onda di venerdì 23 dicembre con i penultimi episodi di stagione; il finale della dodicesima stagione della serie tv al momento sembra essere slittato a fine mese, o a inizio 2023. Negli ultimi episodi vedremo Erin perseguitata da un uomo che è stato recentemente rilasciato dalla prigione; Jamie invece cercherà di far sì che non venga sospeso quando viene sorpreso a guidare sotto l’influenza dopo che gli sono state inconsapevolmente somministrate droghe a una festa; Frank, invece, affronterà diversi problemi familiari, e poi sarà alle prese con l’ufficio del procuratore distrettuale per aver istituito una nuova legge.

Non Ti Presento i Tuoi andrà in onda alle 21:00 su Rai2, occupando quindi tutta la prima serata. La commedia romantica con Kristen Stewart e Mackenzie Davis vede le due interpretare rispettivamente Abby e Harper, una giovane coppia innamorata. Harper progetta di chiederle di sposarla durante la cena di famiglia di Natale. Niente di più romantico, giusto? E invece no! Perché Harper ha sempre tenuto segreta la loro relazione e, ciliegina sulla torta, non ha mai fatto coming out con i suoi. Quando Abby lo scopre la delusione è grande. La giovane donna non può fare a meno di chiedersi se conosca davvero la sua dolce metà…

Nel cast di Blue Bloods 12: Tom Selleck nel ruolo di Francis “Frank” Reagan; Donnie Wahlberg è Daniel “Danny” Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes interpreta “Jamie” Reagan; Len Cariou è Henry Reagan; Marisa Ramirez è Maria Baez; e Vanessa Ray è “Eddie” Janko-Reagan.

