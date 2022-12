Prezzo più basso mai raggiunto fino ad ora su Amazon per lo Xiaomi Mi Band 7, braccialetto fitness di ultima generazione che si ritrova con uno sconto davvero molto interessante. In questi mesi abbiamo monitorato spesso il prezzo di questo device sul famoso sito di e-commerce e bisogna dire come questa cifra di oggi non sia stata mai raggiunta. Merito di uno sconto del 25% applicato sul prezzo precedente di 59,99 euro, ciò significa che nella giornata odierna questo Xiaomi Mi Band 7 può essere acquistato al costo di 45,12 euro.

Tutte le informazioni sulla nuova offerta di Natale per Xiaomi Mi Band 7 su Amazon: prezzo aggiornato

Ultima proposta prima di Natale, dunque, dopo quella della scorsa settimana. Uno sconto di rilievo che ha fatto abbassare notevolmente il prezzo di questo braccialetto fitness, arrivando a risparmiare qualcosa in più rispetto al passato. Se quindi state pensando di acquistare lo Xiaomi Mi Band 7 questa è la giornata più indicata per farlo, ma bisogna dire come tale dispositivo non sarà consegnato in tempo per Natale. La disponibilità sul sito di e-commerce è immediata, non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, ma bisognerà attendere qualche giorno prima di poterlo ricevere.

Può essere un pensiero carino da farsi o da fare in occasione dell’Epifania. Sicuramente uno sconto di questo tipo deve essere sfruttato. Vediamo a questo punto quali sono le specifiche tecniche dello Xiaomi Mi Band 7. Si parte da un display AMOLED da 1,62 pollici, più ampio rispetto al modello precedente ed offre la possibilità di scegliere tra oltre 100 quadranti dinamici. Si tratta poi di un braccialetto fitness che monitora alcuni aspetti importanti per la salute.

Ritroviamo infatti l’analisi del massimo consumo di ossigeno, il monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel sangue oltre che della frequenza cardiaca. Infine monitora la qualità del sonno ed anche il ciclo femminile. Trattandosi poi di un fitness tracker non poteva mancare di certo il supporto ad oltre 110 modalità sportive. Un braccialetto tecnologico di ultima generazione di ottimo livello, sta a voi decidere se acquistarlo o meno.