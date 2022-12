Quella di Bloody Mary di Lady Gaga è la storia di un tormentone. Il brano fa parte del secondo e fortunatissimo album Born This Way (2011) ed è ritornato in auge grazie a un trend esploso su TikTok dopo la serie TV Mercoledì targata Netflix e firmata dal regista leggendario Tim Burton.

Bloody Mary di Lady Gaga è un capolavoro techno trance dalla cadenza quasi minacciosa, impossibile da non seguire a passo di danza, grazie alla produzione della stessa popstar insieme a DJ White Shadow, Fernando Garibay e Clinton Sparks. Il testo, invece, porta la firma di Lady Gaga e tutti coloro che hanno partecipato alla produzione, eccetto Sparks.

Il brano appartiene a uno dei momenti più alti della carriera della popstar: con Born This Way Lady Gaga ha confermato il suo status di nuovo fenomeno mondiale grazie a singoli come Judas e la title-track, conquistando la nomea di nuova regina della dance e segnando per sempre gli anni 2000 con la sua voce ipnotica.

Perché il brano è tornato alla ribalta? Su TikTok è diventato virale grazie al nuovo trend dei fan della popstar che hanno ripreso alcune scene della serie Netflix Mercoledì associandole al brano di Lady Gaga.

In questo modo Bloody Mary è schizzata al primo posto delle ricerche su Shazam e da oggi, venerdì 23 dicembre, è disponibile in rotazione radiofonica.

L’ultimo album in studio di Lady Gaga è Love For Sale, registrato insieme a Tony Bennett e pubblicato nel 2021. Il disco raccoglie una serie di cover standard jazz in tributo a Cole Porter ed è la seconda collaborazione tra la popstar e il cantautore dopo Cheek To Cheek (2014).

L’ultimo album solista di Lady Gaga, invece, è Chromatica, pubblicato nel 2020 in piena pandemia e per questo una boccata d’ossigeno per un mondo rinchiuso in casa.

[Intro]

Bloody

Oh

[Verse 1]

Love is just a history that they may prove

And when you’re gone

I’ll tell them my religion’s you

When Punktious comes to kill the king upon his throne

I’m ready for their stones

[Pre-Chorus]

I’ll dance, dance, dance

With my hands, hands, hands

Above my head, head, head

Like Jesus said

I’m gonna dance, dance, dance

With my hands, hands, hands above my head

Hands together, forgive him before he’s dead, because

[Chorus]

I won’t cry for you

I won’t crucify the things you do

I won’t cry for you

See (See), when you’re gone, I’ll still be Bloody Mary

[Post-Chorus]

Love

[Verse 2]

We are not just art for Michelangelo to carve

He can’t rewrite the aggro of my furied heart

I’ll wait on mountain tops in Paris, cold

J’veux pas mourir toute seule

[Pre-Chorus]

I’ll dance, dance, dance

With my hands, hands, hands

Above my head, head, head

Like Jesus said

I’m gonna dance, dance, dance

With my hands, hands, hands above my head

Hands together, forgive him before he’s dead, because



[Chorus]

I won’t cry for you

I won’t crucify the things you do

I won’t cry for you

See (See), when you’re gone, I’ll still be Bloody Mary

[Post-Chorus]

Love

[Interlude]

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

[Breakdown]

Dum dum, da-di-da

Dum dum, da-di-da-dadda-da-di-da

Dum dum, da-di-da

Dum dum, da-di-da

Dum dum, da-di-da-dadda-da-di-da

Dum dum, da-di-da

[Chorus]

I won’t cry for you

I won’t crucify the things you do, do, do

I won’t cry for you

See (See), when you’re gone, I’ll still be Bloody Mary

[Outro]

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Libérate, mi amor