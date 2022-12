L’aggiornamento Android 13 su Samsung Galaxy M12 è già in distribuzione a due giorni da questo Natale 2022, naturalmente in tandem con la nuova interfaccia One UI 5.0. La distribuzione, almeno per il momento, non è globale ma stupisce comunque sia già partita con così largo anticipo.

Solo un paio di giorni fa è toccato al Samsung Galaxy M31 iniziare a ricevere proprio l’aggiornamento Androdi 13. Da oggi 23 dicembre, lo stesso passaggio tocca anche al Samsung Galaxy M12 e la notizia farà di certo piacere a moltissimi possessori del telefono economico ma dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Per quanto riguarda proprio l’inizio della distribuzione, si è partiti con il rilascio dalla Russia ma, considerando la recente politica software di Samsung, non ci sono particolari dubbi sul fatto che si procederà velocemente al roll-out anche in altri paesi ed in particolare in Europa (nel giro di qualche giorno o al massimo un paio di settimane).

Il Samsung Galaxy M12 riceve Android 13 a soli 5 mesi di distanza da Android 12. Come potrebbero dunque lamentarsi i possessori di questo telefono, di certo supportati alla grande nel ciclo di vita del loro dispositivo per il quale non hanno di certo speso una fortuna (a differenza di colleghi con i top di gamma più balsonati). Nonostante il via attuale solo in Russia dell’update, come già specificato, lo stesso rilascio dovrebbe raggiungerci presto. Vale dunque la pena sapere che il pacchetto software con il corposo firmware è siglato come M127FXXU3CVL2 e include la patch di sicurezza di novembre 2022.

Il Samsung Galaxy M12 fa parte del folto gruppo di una cinquantina di dispositivi Galaxy che proprio Samsung ha agguirbati ad Android 13 e One Ui 5.0 negli ultimi due mesi. Entro la fine dell’anno, la distribuzione continuerà ancora per modelli di fascia alta, media e per veri e propri entry level.

