Si chiama Scruff ed è un border collie d 13 anni che vive a Nuneaton, nel Warwickshire, in Inghilterra, dove è diventato un vero e proprio idolo nella sua comunità a cui fornisce uno straordinario contributo in termini di ecologia e decoro.

Scruff, durante le sue passeggiate con i suoi umani, David Grant e Yvonne Faulkner-Grant, amava raccogliere le bottiglie di plastica lasciate per strada o nei parchi dei suoi concittadini più incivili, per poi lasciarle cadere quando ne trovava un’altra.

Da qui l’idea di David e Yvonne, che, dopo aver scoperto la passione del loro cane, hanno inziato a portare dei sacchi di plastica durante le passeggiate per raccogliere le bottiglie scovate da Scruff. “Ci sembrava sbagliato che raccogliesse la bottiglia e poi la lasciasse cadere di nuovo – spiega la donna – pensavamo che la gente pensasse che stessimo gettando rifiuti. Ora ne vede una dall’altra parte della strada e mi guarda come per dire: “Posso prenderla? Posso andare a prenderla? Così abbiamo fatto in modo che iniziasse a portarci le bottiglie e le abbiamo messe in un sacchetto. Le contiamo alla fine della passeggiata. Ora ne vede una dall’altra parte della strada e mi guarda come per dire: “Posso prenderla? Posso andare a prenderla?”.

Le bottiglie raccolte da Scruff finiscono ora nel circuito di riciclo. Solo nel 2022 Scruff, grazie all’aiuto della coppia, ha raccolto oltre mille bottiglie di plastica, fornendo un contributo notevole a rendere più pulita la loro città.