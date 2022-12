Mentre il Samsung Galaxy S20 FE ha appena iniziato a ricevere l’aggiornamento di Android 13 negli Stati Uniti, la versione internazionale l’ha ricevuto poche settimane fa, insieme alla patch di sicurezza di novembre 2022. Ora il colosso di Seul sta aggiornando la versione Snapdragon 4G del Samsung Galaxy S20 FE con la patch di sicurezza di dicembre 2022.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software per il Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G) è in fase di lancio con la versione firmware G780GXXS3DVL1. L’upgrade è attualmente disponibile in Indonesia e Vietnam: altri Paesi lo riceveranno entro i prossimi giorni. Una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità, non dimenticatevi di verificare la percentuale di carica residua della batteria, che vi permetterà di prevedere se il telefono ha possibilità di spegnersi entro poco tempo (dovrete evitarlo ad ogni costo, pena la corruzione del sistema operativo ed il malfunzionamento del dispositivo). Per coprirvi ancora di più le spalle, effettuate un backup dei vostri dati da ripristinare in caso di necessità (altrimenti, dovendo optare per un hard-reset, perdereste tutto, non potendo ricorrere ad altri mezzi per recuperare il materiale salvato).

La patch di sicurezza di dicembre 2022 corregge quasi 100 vulnerabilità. Il nuovo aggiornamento potrebbe anche portare correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità. Android 13 è l’ultimo importante aggiornamento del sistema operativo Android per il Samsung Galaxy S20 FE, che d’ora in poi riceverà solo patch di sicurezza. Se disponete della versione Snapdragon LTE del dispositivo, ora potete installare il nuovo aggiornamento software accedendo a “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

