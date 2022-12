Si fa strada su WhatsApp in queste ore il finto concorso Ferrero a Natale 2022, un gioco a premi per ricevere in regalo un cesto di cioccolato Rocher o di altri prodotti del noto marchio. La proposta è allettante e fa gola e per questo è la protagonista dell’ultima truffa pericolosissima di queste feste imminenti.

Un concorso Ferrero a Natale 2022 non esiste, non c’è alcuna iniziativa ufficiale del noto marchio che mette in palio cesti di cioccolatini per i clienti affezionati. Non è la prima volta che una comunicazione truffaldina di questo tipo sia in circolazione attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (come su Facebook) e probabilmente non sarà neanche l’ultima. Tuttavia, è proprio in periodi festivi come questo che la trappola si fa pericolosa: in molti desidererebbero ricevere un dono di questa portata ed è proprio per questo motivo che le nostre difese rischiano di non essere opportunamente elevate.

Come si sviluppa la trappola del concorso Ferrero a Natale 2022? La formula è quella nota già da tempo. Il messaggio truffaldino veicola la promessa di un cesto di cioccolatini in regalo (i buonissimi Rocher ma non solo). Per ricevere l’ambito premio, la vittima di turno è invitata a completare un sondaggio e dunque a fare richiesta del dono che gli spetta fornendo dei dati personali. La procedura non solo non servirà a ricevere alcunché ma metterà alla mercé di malintenzionati le informazioni sensibili. Tra queste potrebbero esserci quelle relative all’anagrafica del malcapitato ma anche alle sue carte di debito o credito e dunque associate all’home banking.

Nella giornata di ieri, è stata analizzata un’altra truffa pre-natalizia relativa ad un concorso Conad. In questo caso come allora, si dovrà stare alla larga dal tentativo di raggiro semplicemente cestinandolo e non conferendogli alcun peso e mettendo al sicuro i propri dati.

