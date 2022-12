Al via la prevendita dei biglietti per Paolo Conte a Roma e Perugia nel 2023. Le due nuove date annunciate fanno seguito a quella del grande concerto-evento previsto per il 17 febbraio al Teatro della Scala di Milano.

Paolo Conte si esibirà in concerto martedì 06 giugno all’Auditorium Parco della Musica di Roma e sabato 15 luglio all’Umbria Jazz, che avrà luogo all’Arena Santa Giuliana di Perugia.

Il grande chansonnier sarà accompagnato sul palco da un ensemble orchestrale di undici musicisti eccezionali: Nunzio Barbieri (Chitarra e Chitarra Elettrica), Lucio Caliendo (Oboe, Fagotto, Percussioni e Tastiere), Claudio Chiara (Sax Contralto, Sax Tenore, Sax Baritono, Flauto, Fisarmonica, Basso e Tastiere), Daniele Dall’Omo (Chitarre), Daniele Di Gregorio (Batteria, Percussioni, Marimba e Piano) Luca Enipeo (Chitarre) Francesca Gosio (Violoncello), Massimo Pitzianti (Fisarmonica, Bandoneon, Clarinetto, Sax Baritono, Piano e Tastiere), Piergiorgio Rosso (Violino), Jino Touche (Contrabbasso, Basso elettrico e Chitarra Elettrica) e Luca Velotti (Sax Soprano, Sax Tenore, Sax Contralto, Sax Baritono e Clarinetto).

I prezzi dei biglietti per Paolo Conte a Roma nel 2023:

Parterre Gold Numerato: 159 euro

Parterre Numerato: 129 euro

Parterre Laterale Numerato: 109 euro

Tribuna Centrale Numerato: 99 euro

Tribuna Centrale Balaustra Visibilità Ridotta: 99 euro

Tribuna Mediana Numerata: 99 euro

Tribuna Mediana Balaustra Visibilità Ridotta: 99 euro

Tribuna Laterale Numerata: 79 euro

Tribuna Laterale Balaustra Visibilità Ridotta: 79 euro

Tribunetta Alta Mediana Numerata: 69 euro

Tribunetta Alta Med. Balaustra Visib.Ridotta: 69 euro

Il concerto di Paolo Conte a Roma si svolgerà all’interno di un’Arena all’aperto. L’evento potrà svolgersi sotto la pioggia. In tal caso nessun rimborso sarà dovuto. Sono previsti controlli all’ingresso con metal detector.

I prezzi dei biglietti per Paolo Conte a Perugia nel 2023:

Primo Settore: 161 euro

Secondo Settore: 92 euro

Gradinata: 51,75

I concerti di Paolo Conte nel 2023

MARTEDÍ 06 GIUGNO

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – ROMA