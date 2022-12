Ci sono alcuni concetti che vanno assolutamente chiariti a proposito dell’assegno unico in vista del 2023, soprattutto per coloro che hanno ricevuto il contributo nell’ultimo anno dopo aver presentato il proprio ISEE. Rispetto a quanto precisato la scorsa settimana con un altro articolo, effettivamente abbiamo ulteriori spunti di analisi che non vanno tralasciati, in modo che tutti approccino il nuovo anno senza sorprese impreviste. Insomma, annotiamo un paio di dettagli, in modo da essere sul pezzo per ricevere la quota che in realtà ci aspetta attraverso l’agevolazione in questione.

Chiariamo aspetti sull’assegno unico a gennaio 2023: attenzione alla questione ISEE ed importo minimo

Sostanzialmente, tutti coloro che hanno ricevuto l’assegno unico in questi mesi, non corrono il rischio di restare fuori a gennaio 2023. Tuttavia, tra la questione ISEE ed importo minimo occorre tener presente alcune disposizioni che in queste ore giungono direttamente da INPS per evitare accrediti inferiori rispetto al dovuto. Vedere per credere il fatto che sui social si trovino domande di utenti come quella che segue: “L’assegno unico a gennaio arriverà in automatico o si deve ripresentare la domanda e quindi attendere qualche mese per l’erogazione come l’anno scorso?”.

La risposta di INPS non è scontata e mette i punti sulle “i”, in modo che tutti possano regolarsi di conseguenza: “A gennaio, l’assegno unico verrà erogato in automatico. Deve solo rifare isee con l’arrivo del nuovo anno. Se non rinnova isee verrà corrisposto importo minimo“. Insomma, qualora riceviate l’importo minimo, non ci sono particolari operazioni da condurre. Diversamente, con ISEE dovrete riattivarvi per presentare ad INPS un documento aggiornato, utile per stabilire la somma che vi spetta nel 2023.

Fate attenzione, dunque, in modo da evitare imprevisti con il pagamento dell’assegno unico nel 2023. Torneremo sicuramente sul tema nelle prossime settimane.

Continua a leggere su optimagazine.com