Ci sono finalmente più informazioni da prendere in esame, per quanto riguarda alcune caratteristiche precise della serie dei Samsung Galaxy S23 in uscita tra poco più di un mese sul mercato. Dopo aver analizzato specifici aspetti della loro scheda tecnica, come avrete notato attraverso il nostro ultimo pezzo a tema, oggi 23 dicembre occorre concentrarci sulle decisioni cromatiche del produttore coreano. Alcune novità rispetto ai predecessori, infatti, sono previste. Visto che in tanti prestano molta attenzione a tematiche simili, occorre capire in quale direzione stiamo andando a fine 2022.

Occorre maggiore precisione sui colori scelti per il Samsung Galaxy S23 in vista dell’uscita nel 2023

Secondo le informazioni condivise in questi minuti da SamMobile, sembrerebbe che l’azienda asiatica abbia preso decisioni definitive sui colori dei singoli modelli che faranno parte di questa famiglia. Nello specifico, ci saranno colorazioni uniche per i singoli modelli della serie, mentre altri saranno condivisi. Qualche esempio pratico? Da oggi sappiamo che il colore caratteristico del Samsung Galaxy S23 Ultra sarà il verde, mentre il Galaxy S23 risulterà disponibile in un primo momento in versione oro chiaro ed oro rosa.

Occhio però, perché le scelte di marketing del brand coreano non finiscono qui. Gli ultimi aggiornamenti, infatti, evidenziano che il rosa sarà la variante cromatica distintiva del Samsung Galaxy S23 Plus. Naturalmente, tutti e tre gli smartphone saranno disponibili in più opzioni di colore, ma i colori che abbiamo menzionato saranno i loro colori distintivi.

Insomma, ci saranno chiare campagne per i singoli modelli della serie Samsung Galaxy S23, in attesa di scoprire qualche altro elemento specifico relativo alla scheda tecnica di ciascun modello. Cosa vi aspettate dai top di gamma Android presto disponibili sul mercato? Fateci sapere con un commento a fine articolo, aspettando ulteriori segnali dall’azienda.