Un nodo spezza più volte il fiato di Fabiola Sciabbarrasi, moglie di Pino Daniele, che venerdì 23 dicembre è stata ospite di Eleonora Daniele per Storie Italiane. Inevitabile ricordare il cantautore partenopeo che oggi è un grande – gigante, diremmo – assente nella musica italiana.

Fabiola Sciabbarrasi offre uno spaccato sulla loro relazione, che 12 mesi prima della morte dell’artista era diventata vacillante per una serie di incomprensioni. Oggi Fabiola vive quel tragico momento delle cose non dette, una delle tappe quasi obbligatorie dell’elaborazione di un lutto, quando ci si rende conto di quanto sia tardi per recuperare il tempo perduto. Entrambi sapevano che l’amore avrebbe vinto di nuovo, ma il destino è intervenuto nel modo più crudele per ribaltare tutti i piani.

“Volutamente non ho mai parlato di certe cose per non sporcare la sua immagine, si tratta di una casella che ho messo da parte”, spiega la moglie di Pino Daniele. Nessun segreto inconfessabile, naturalmente, ma una parentesi dolorosa da riaprire proprio per quel gioco tremendo che il destino impone quando uno dei nostri affetti viene strappato alla vita.

Pino Daniele è scomparso il 4 gennaio 2015 a causa di problemi cardiaci. Come racconta Fabiola, da circa 12 mesi c’era stato un allontanamento. Le sue parole:

“Quello che mi recrimino è che, in quei 12 mesi in cui non siamo stati così vicini, non abbiamo avuto tempo di dirci cose, anche di chiederci scusa per i malintesi, le contraddizioni, per dirci ancora ‘mi manchi, ti amo’. Spesso pensiamo di avere tempo e invece qualcuno il tempo ce lo toglie e diventa troppo tardi“.

Quindi, Fabiola Sciabbarrasi riflette:

“Mi piace pensare che in qualche modo, anche con le parole che ho scritto, questo messaggio sia arrivato fino a lassù. Perché a volte le contraddizioni della vita, i rancori momentanei, ti creano una sorta di inibizione, il pudore dei sentimenti, quello della rabbia. Sono sicura che abbia pensato anche lui che avremmo avuto modo di farlo. Ma non è stato così”.

Una consueta crisi, dunque, che spesso capitano nella vita di coppia e che ora è un nodo allo stomaco che tra chi rimane si trasforma in un senso di colpa spesso violento, ma che si attenua quando trovano spazio i ricordi più belli.

