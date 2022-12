Quattro anni fa, nella notte dopo il Premiato Circo Volante del Barone Rosso dove aveva debuttato Ilaria Argiolas, in una diretta avevo detto che quando Ilaria mi avrebbe portato il suo primo album in vinile io le avrei regalato un disco di Fabrizio De André, il suo idolo musicale. Io me l’ero completamente dimenticato, lei no. Così quando nella diretta We Have a Dream mi ha portato il vinile di “M’hanno chiamato Ilaria” ha preteso che mantenessi la promessa. Io l’ho messa in imbarazzo offrendole di scegliere quale album di Fabrizio e alla fine ha optato per quello con la copertina dell’indiano, che contiene canzoni alle quali è molto legata. Mi ha anche portato il gadget che offre a chi compra il vinile: due profilattici. Abbiamo brindato, giocato, scherzato e fatto riflessioni importanti, ma soprattutto mi ha mostrato il videoclip de “Io er core ce l’ho a destra”, pretendendo che io non lo vedessi prima della diretta. Nel corso del programma abbiamo anche ricevuto la telefonata di Phil Palmer, il mitico chitarrista che ha suonato nel disco di Ilaria.

Lei è un’artista unica e, d’accordo con Leo Cavalli Propietario della Fonoprint, hanno deciso di divulgare sulle piattaforme “liquide” solo i due singoli: “La mia borgata” e “Io er core ce l’ho a destra”, mentre l’album, in vinile o CD, lo si può ordinare solo sul sito della Fonoprint. Il link diretto è:

https://www.fonoprintshop.com/product/ilaria-argiolas-vinile-m-hanno-chiamato-ilaria

ILARIA ARGIOLAS extra bonus dove racconta e canta per Red Ronnie Tv

Dopo il We Have a Dream del 6 dicembre in cui c’era stata ospite Ilaria Argiolas, lei è rimasta nello studio, così le ho chiesto di tornare in trasmissione e la diretta “intima” è entrata nella notte. Mary e Roberta sono andate a prendere la chitarra che abbiamo noi, visto che la sua non l’aveva portata con sé. Ne è nata un’ora divertente quanto profonda da cui, visto che le avevo appena regalato il vinile di Fabrizio De André con l’indiano nella copertina, Ilaria ha cantato due sue canzoni: “Se ti tagliassero a pezzetti” e “Fiume Sand Creek”.

Poi io ho trovato attinenze tra il massacro dei nativi americani cantato da De André e “Incubo n° 4” di Caterina Caselli, che Ilaria aveva già fatto nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Così le ho trovato il testo e lei l’ha fatta.

Ha quindi cantato la sua “Pe fa la vita meno amara” e quindi ha raccontato l’emozione di quando ricevette la telefonata di Roberta che la convocava per la finale di FIAT Music al Teatro Ariston di Sanremo dove eseguì per la prima volta in pubblico “Famo l’amore” che poi canta.

Splendido il suo racconto del barbone incontrato alla stazione di Roma.

Quindi Ilaria ha cantato la sua delicatissima “Le cose più belle” che io paragono a una “Sally” di Vasco Rossi.

Poi mi ha detto di essere stata molto colpita dalle mie interviste a Corrado Malanga e le ho letto un messaggio che ho appena ricevuto da lui. Mi racconta il sogno dell’indiano e dell’”Arcobaleno” del Sig. Mogol (come lo chiama Ilaria). Alla fine abbiamo ironizzato sui preservativi che ha scelto di dare in omaggio con il suo vinile, anche se (ma costava troppo) avrebbe voluto dare un sex toy per stimolare il clitoride perché Ilaria sostiene che non solo gli uomini ma anche le donne non lo “conoscono” bene.

L’unico modo per avere l’album (o il CD) di Ilaria è ordinarlo sul sito della Fonoprint. Questo il link diretto:

