Consigli per i film di Natale in tv da guardare? Stasera 23 dicembre vi diamo tre scelte per i vostri palati: dalla romantica Notting Hill alle commedie Natale a 5 Stelle e Mamma Ho Perso L’Aereo, tutti e tre i film sono in prima serata.

Per gli amanti delle commedie romantiche, c’è Notting Hill su Rete4. Film cult con la coppia Roberts-Grant. Anna Scott (Julia Roberts) è un’attrice di fama mondiale. Le sue foto compaiono su ogni rivista e ogni sua mossa è fedelmente documentata dai tabloid. William Thacker (Hugh Grant) è un ragazzo come tanti. Gestisce una libreria, ha un compagno di casa eufemisticamente bizzarro, qualche buon amico e, in seguito a un doloroso divorzio, una vita amorosa praticamente inesistente. Quando il destino fa incrociare le loro strade, complice la romantica atmosfera del quartiere londinese di Notting Hill (da cui il titolo), tra i due scocca la scintilla. Ma potranno due universi così lontani riuscire a convivere?

Natale a 5 Stelle su Canale5 vede un cast corale (tra i tanti, Massimo Ghini, Martina Stella, Ricky Memphis, Biagio Izzo) in una commedia all’italiana. Si sta avvicinando il Natale. Una delegazione politica italiana, con in testa il nostro Premier, è in visita ufficiale in Ungheria. Oltre agli impegni politici, il Premier intende passare, di nascosto, qualche ora lieta in compagnia di una giovane onorevole dell’opposizione in viaggio con la delegazione. Tutto sembra procedere per il meglio fino a quando i due maldestri amanti si ritrovano con un misterioso cadavere nella suite del lussuoso Hotel dove alloggiano.

Per chi cerca risate e tanto divertimento, c’è Mamma Ho Perso L’Aereo su Italia1, un cult intramontabile con Macaulay Culkin, diretto da Chris Columbus (regista di Harry Potter e La Pietra Filosofale). Il magico Natale è alle porte. La più che numerosa famiglia McCallister, si appresta alla partenza verso Parigi per trascorrere un’allegra e indimenticabile vacanza. Il mattino della partenza la sveglia fa un brutto scherzo alla famiglia che deve approntarsi in tutta fretta per non perdere il volo. Peccato che papà Peter e mamma Kate si dimentichino a casa il piccolo Kevin. Il ragazzo dovrà non solo imparare a cavarsela da solo, ma anche respingere l’attacco di due maldestri criminali noti come “la banda del tubo” intenzionati a svaligiare casa McCallister.

Continua a leggere su optimagazine.com.