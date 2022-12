Se siete in cerca di uno smartwatch dal design elegante, ma al tempo stesso ricco di funzionalità, allora non fatevi scappare l’incredibile offerta di oggi, giovedì 22 dicembre, su Amazon del bellissimo Xiaomi Watch S1 con cassa in Silver, nella versione italiana e con cavo USB-C da 1m in dotazione. L’orologio è disponibile con uno sconto del 20% al prezzo di 199,99 euro (invece di 249,99 euro di listino). Il wearable è venduto e spedito dall’e-commerce e l’arrivo a casa è assicurato prima di Natale. Inoltre, vi è la possibilità di pagarlo in comode rate a interessi zero e la spedizione, per i clienti Prime, è gratuita e senza costi aggiuntivi. Detto ciò, andiamo a vedere insieme quali sono i dettagli e le caratteristiche principali del dispositivo.

Offerta Xiaomi Watch S1 Silver con cavo USB-C 1m, Display vetro zaffiro AMOLED... Vetro zaffiro, Display AMOLED HD da 1,43" con 60 Hz di frequenza di...

Supporta 117 modalità di allenamento, con 19 modalità di allenamento...

Lo Xiaomi Watch S1 presenta un display AMOLED HD con vetro in zaffiro da 1,43 pollici e frequenza di aggiornamento a 60Hz, un telaio in acciaio inossidabile e un cinturino in pelle. Lo smartwatch supporta 117 modalità di allenamento, con 19 modalità di allenamento pro, tra cui: basket, tennis, nuoto, allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT) e tanto altro ancora. L’orologio è dotato di chip GNSS dual band integrato, che supporta cinque sistemi di posizionamento satellitare principali: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS, oltre ad algoritmi di ottimizzazione avanzati per ottenere un posizionamento più rapido e preciso e fornire statistiche professionali. Lo straordinario Xiaomi Watch S1 risulta resistente all’acqua fino 50 metri di profondità, dunque si può indossare tranquillamente in piscina o in acque aperte.

Il device, oggi in super offerta su Amazon, è in grado di monitorare la frequenza cardiaca per 24 ore, i livelli di ossigenazione nel sangue (SpO2), il monitoraggio del sonno, il rilevamento dello stress ed esercizi di respirazione, oltre a supportare il pagamento contactless con MasterCard, la ricarica wireless, le chiamate telefoniche Bluetooth e l’assistente vocale Amazon Alexa. Insomma un vero e proprio gioiellino a portata di polso!

Continua a leggere su optimagazine.com