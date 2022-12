Ci sono diverse strade che possiamo seguire in questo particolare momento storico, se non funziona il telecomando Sky. Se da un lato in tanti sono concentrati sulla programmazione 2023, come abbiamo avuto modo di osservare con altri articoli sul nostro magazine, non dobbiamo dimenticare che di tanto in tanto possano prendere piede dei disservizi per il pubblico. Vedere per credere le ultime segnalazioni da parte di coloro che non riescono ad utilizzare il telecomando. In un contesto del genere, abbiamo diverse strade da seguire per archiviare la questione.

Tre potenziali soluzioni se non funziona il telecomando Sky in questi giorni: alcune dritte per tutti

Quali sono le strade percorribili se non funziona il telecomando Sky in questa fase? La prima, senza ombra di dubbi più banale, prevede che sostituiate le pile, in quanto spesso e volentieri questo dettaglio viene sottovalutato dagli abbonati. Una percentuale elevata di disservizi del genere viene risolta attraverso questa semplice operazione. La seconda strada, invece, si focalizza sulla sostituzione del telecomando.

In questo caso, dovete sapere che i vari Sky Center siano tendenzialmente molto disponibili ed efficaci, ma consiglio a tutti di aprire dapprima un ticket con l’assistenza al telefono. Magari riuscirete ad organizzare la sostituzione con il centro più vicino e, una volta recati presso il punto selezionato, troverete personale già a conoscenza della situazione.

Infine, nel caso siate in possesso di telecomando SkyQ, è consigliabile il loro ripristino. Per procedere correttamente, dovrete premere insieme i tasti 7 e 9, aspettando che il led del telecomando lampeggi 2 volte per avviare il reset. Come sottolinea la guida ufficiale, dovrete premere successivamente insieme i tasti 1 e 3 fino a quando il led del telecomando non inizierà a lampeggiare 2 volte. A qual punto, dovrete soltanto seguire quindi i passi suggeriti a video.

Anche a voi non funziona il telecomando Sky in questi giorni? Come avete risolto? Fateci sapere con un commento a fine articolo.