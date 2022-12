Una super offerta è presente quest’oggi sul sito di Unieuro e riguarda il Samsung Galaxy S22, top di gamma che può ancora far gola a moltissimi utenti, anche perché stiamo parlando di uno smartphone del 2022. Se state cercando quindi un dispositivo Android di ultima generazione, non può non essere presa in considerazione l’offerta odierna presente sul sito di Unieuro, ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. Il Samsung Galaxy S22, nella sua colorazione nera, può essere acquistato online al costo di 599 euro.

Riscontri sull’offerta di Natale per il Samsung Galaxy S22: tra il prezzo Unieuro e quello di Amazon

Si tratta del risultato di uno sconto del 31% effettuato sul prezzo precedente di 879,90 euro. Come si può notare c’è un bel risparmio che può far gola davvero a molti utenti. Si tratta del sottocosto online di Unieuro da poter sfruttare per avere tra le mani questo Samsung Galaxy S22 ad un prezzo nettamente più interessante rispetto solo a qualche giorno fa. C’è la possibilità di ricevere tale smartphone Android a casa propria senza costi aggiuntivi, anche se la consegna è stimata tra il 25 dicembre ed il 29 dicembre.

Non manca però l’opzione ritiro in negozio, in questo caso si eviterà di aspettare qualche giorno in più per averlo tra le mani. Il pagamento può essere effettuato anche in tre rate grazie a PayPal, in questo modo la spesa da affrontare sarà dilazionata nel tempo. L’offerta è senza dubbio allettante, sta ora a voi decidere se sfruttarla o meno. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo Samsung Galaxy S22, ricordiamo come stiamo parlando di un top di gamma che vanta display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate adattivo a 120Hz.

Il comparto fotografico presenta una tripla fotocamera posteriore con intelligenza artificiale e sensori da 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel. Il sensore anteriore è da 10 megapixel. Processore Exynos 2200 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Non mancano la connettività 5G e la resistenza all’acqua ed alla polvere. Dopo la promozione dei giorni scorsi, c’è anche una soluzione alternativa con Amazon qui di seguito per il Samsung Galaxy S22.