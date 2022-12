Per migliorare il livello di sicurezza del servizio di messaggistica più utilizzato al mondo, un codice di verifica WhatsApp a 6 cifre sarà presto utilizzato per autorizzare l’applicazione su un secondo smartphone. Gli sviluppatori stanno lavorando proprio a questa specifica opzione, già intercettata dall’informatore WABetaInfo all’interno della beta per Android.

Come oramai tutti sapranno, la modalità multidispositivo di WhatsApp consente di utilizzare lo stesso profilo su due dispositivi diversi, anche due smartphone appartenenti allo stesso utente. Questa funzione è molto utile ma apre le porte anche a ipotetici problemi di sicurezza, quando magari uno dei due device associati allo stesso account finisce nella mani sbagliate. Ebbene, gli esperti dell’applicazione di messaggistica già sono andati oltre questo potenziale pericolo e hanno pensato ad un codice di sicurezza con il quale autorizzare o meno il servizio su un secondo telefono.

In pratica, grazie a questa funzione, potrà essere confermato se si vuole spostare il proprio account WhatsApp anche su un altro dispositivo. Sarà possibile ottenere un codice di sicurezza a 6 cifre direttamente all’interno del servizio di messaggistica. La schermata di inizio articolo, condivisa dal solito informatore WABetaInfo, non lascia dubbi sull’utilizzo dell’informazione sensibile. Solo inserendo proprio il codice su un secondo telefono, su quest’ultimo l’account potrà essere utilizzato.

Al momento, la funzione presa in esame oggi è in sperimentazione solo per alcuni beta tester Android. Per il rilascio definitivo della novità per tutti gli utenti (anche per i possessori degli iPhone) potrebbero essere necessarie ancora svariate settimane. Nel momento in cui il codice a 6 cifre sarà utilizzabile per proteggere il profilo del servizio di messaggistica, sarà decisamente il caso di mantenere questa informazione del tutto riservata. Solo in questo modo potrà essere preservata la massima sicurezza per i propri dati e contenuti personali.

