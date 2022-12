Dura replica di Pieraccioni contro Malgioglio a Mi Casa Es Tu Casa, il format condotto dal Cristiano nazionale su Rai 2. Dall’inizio della stagione, effettivamente, il pubblico si è spesso lamentato della spinta autoreferenziale del programma: Cristiano Malgioglio parlerebbe troppo di sé, e nel corso dell’ultima puntata a farne le spese è stato Leonardo Pieraccioni, che però non è rimasto sulle sue.

Il regista e attore toscano stava raccontando aneddoti sul suo libro, ma il conduttore lo ha interrotto riportando l’attenzione su di sé. Per questo Pieraccioni non è rimasto in silenzio e ha sbottato: “Ma non ti viene in mente che, se stavo parlando del libro, c’era un aneddoto da raccontare?”.

Visibilmente interdetto, Cristiano Malgioglio si è fatto qualche domanda: “Perché mi rimproveri?”. Pieraccioni, ormai carico, ha continuato:

“Perché me lo avevano detto: ‘Guarda che lui fa il programma per sé, non gliene frega nulla di chi c’ha accanto, vuole parlare solo del suo fidanzato turco’. Ora ti metto le mani addosso se continui, io sono venuto qui a fare questo scontro di ping pong”.

Ovviamente il regista scherzava, e con una pacca sul braccio di Malgioglio e un mezzo sorriso ha sussurrato: “Sto scherzando”. Lo sketch è continuato con l’arrivo di Massimo Ceccherini, al quale Pieraccioni ha riportato l’accaduto non senza una punta di nervosismo:

“Devi sapere che lui è bravissimo, parla in questo programma solo di sé. Non ti fa mai parlare. Tanto che ti fa dire: ‘Ma perché sono venuto qui?’. È un po’ slabbrato nel senso che parlando sempre di sé ti fa delle domande che non capisci. All’inizio mi stupivo di quanto fosse sciolto, invece ha il gobbo, ha tutto scritto”.

I video che mostrano il momento di quasi-tensione tra Pieraccioni e Malgioglio sono stato condivisi in rete da un giornalista e stanno spopolando. Il format è partito il 7 dicembre 2022 e vede Malgioglio nell’inedita veste di conduttore. Il Cristiano nazionale ospita diversi personaggi in un set allestito come se fosse un appartamento, per creare una dimensione intima nella quale raccontare aneddoti e snocciolare ricordi.

Mi Casa Es Tu Casa andrà in onda per cinque puntate durante le quali – nel contesto “almodovariano” – non mancheranno le sorprese.

Continua a leggere su optimagazine.com