Tutte le specifiche tecniche complete del nuovo smartphone OnePlus 11, che dovrebbe presto fare il suo debutto in Cina in via ufficiale il prossimo 7 febbraio 2023, sono state rivelate grazie al databse TENAA, famoso ente di certificazione cinese. Il device è stato di recente individuato sul sito di certificazione 3C ed è stato visto anche sui noti siti di benchmarking come AnTuTu. Adesso, il telefono di punta è apparso su Geekbench con alcune delle sue specifiche complete. A questo punto, non ci resta che andare a vedere cosa contiene l’elenco TENAA e scoprire se risulta in linea con le specifiche trapelate già in passato.

Le specifiche trapelate ci dicono che: il nuovo smartphone di punta OnePlus 11 dispone di un display AMOLED da 6,7 ​​pollici che offre una risoluzione Quad HD+ di 3216 x 1440 pixel, colori a 10 bit, con una probabile frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, uno scanner di impronte digitali sotto lo schermo, lati curvi e un foro posto in alto al centro per la fotocamera selfie. Il dispositivo dovrebbe funzionare sul sistema operativo Android 13 basato sull’interfaccia ColorOS 13. Sotto la scocca dovremmo trovare l’ultimo processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm, affiancato da 12 GB/16GB di memoria RAM e 256 GB/512GB di spazio di archiviazione nel mercato interno. Quanto all’alimentazione, il device contiene una batteria a doppia cella da 4870mAh (cella singola – valore nominale di 2435mAh) che dovrebbe supportare la ricarica rapida di almeno 100W.

Per quanto concerne il comparto fotografico, il OnePlus 11 dovrebbe far affidamento su una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP, un ultra-wide da 48MP e un teleobiettivo da 32MP. Frontalmente, invece, dispone di una fotocamera da 16MP per selfie e videochiamate. L’elenco TENAA afferma che il dispositivo supporta solo lo zoom ottico 2x e che la scocca dovrebbe misurare 163,1 x 74,1 x 8,53mm e pesare circa 205gr. Infine, lo smartphone è emerso con il numero di modello “PHB110” su Geekbench, AnTuTu, 3C e TENAA. Mentre la sua edizione globale ha il numero di modello CPH2451.

