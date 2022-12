Si è spento Mauro Sabbione. Il musicista e produttore era noto per essere stato nei Matia Bazar e nei Litfiba. Una vita spesa nel mondo della musica, quella di Mauro Sabbione la cui notizia della morte è giunta in rete giovedì 22 dicembre ma risale a mercoledì 21.

L’uomo si è spento a Milano a 65 anni. Tra il 1981 e il 1984 era stato parte integrante della formazione dei Matia Bazar che aveva successivamente lasciato per intraprendere altee strade tra le quali quella nei Litfiba. Con il gruppo guidato da Piero Pelù aveva suonato in qualità di tastierista.

Nel 2021 ha sostenuto un tour di concerti in tutta Italia con Leo Bassi e Pianosolo Tango 2021.

Nella sua carriera musicale anche una partecipazione al Festival di Sanremo, degna di nota. Sabbione partecipò alla gara con i Matia Bazar nel 1983 presentando la canzone Vacanze Romane, brano che vinse il Premio della Critica.

Con il gruppo di Piero Pelù, invece, Sabbione aveva partecipato all’incisione di alcuni grandi successi come El diablo, Live on Line, Insidia. Aveva inoltre lavorato come arrangiatore e produttore con i i Modà, Diaframma, Violet Eves, Diskanto, Stellerranti, Garbo, Belzer, Mirage.

Mauro Sabbione si è spento nella città di Milano. Le cause della scomparsa sono da chiarire. Sabbione lascia la moglie Simona Greco e due figlie, avute da un precedente matrimonio.